Viral: mujer despertó luego de 4 años de coma y se dieron cuenta por este sencillo gesto

Estados Unidos fue el escenario de un caso sorprendente. Una mujer que iba a donar sus órganos se despertó y se volvió viral.

Danella Gallegos es la protagonista de esta historia que se hizo viral. Con 34 años, la mujer atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida y quedó en coma durante cuatro años. Pero cuando se acercaba el final más doloroso, Danella sorprendió a todos con un simple gesto en medio de una cirugía.

La mujer cayó en coma en 2022, luego de sufrir una emergencia médica en el Hospital Prebisteriano de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Desde entonces, el hospital intentó, con múltiples procedimientos, intentar que Danella regresara. Pero nada les daba esperanzas.

danella gallegos, viral Ella es la protagonista de esta historia viral. Archivo. ¿Que pasó en esta historia viral? Frente a esta situación, los especialistas le advirtieron a los familiares que era casi imposible que Danella se recuperara, por lo que se tomó la decisión de desconectarla y donar sus órganos. Cabe destacar que no todas las personas son donantes y hacerlo depende de que esa persona se registre como donante.

Días antes del procedimiento, los familiares de la mujer notaron lágrimas en los ojos de Danella y cuando informaron a los especialistas, ellos les respondieron que se trataba de reflejos oculares. Por este motivo fue que decidieron continuar con el procedimiento establecido.

Cirugía fémur .jpg Los médicos tuvieron posturas diferentes frente a la situación de Danella, lo que causó indignación. Archivo. Pero todo cambió cuando Danella, en medio de la cirugía, comenzó a moverse. Uno de los médicos le dijo que si aún estaba viva, tenía que parpadear y Danella lo hizo. Lo más preocupante es que algunos médicos querían seguir con la cirugía argumentando que se trataban de más reflejos y que debían inyectarle morfina.