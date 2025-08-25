Viral: vio una luz extraña antes de quedar ciego y fue el único que sobrevivió

En Asia, algunas personas sufrieron una fuerte intoxicación pero no se esperaban que fuera por esta razón. Descubre este caso viral.

Un caso sacudió a la comunidad viajera y se volvió viral. Calum Macdonal llegó a la frontera de Vietnam, luego de disfrutar de unos tragos junto a sus compañeros de viaje, pero no podía leer ni llenar los formularios administrativos que tenía delante. Lo único que podía ver era una luz cegadora. ¿Había quedado ciego?, ¿Qué sucedió?

La historia viral que preocupa en Asia El día anterior, Calum se había alojado en un hostal de Asia que ofrecían tragos gratis a los huéspedes. Whisky, vodka y agua fue lo que tomó Calum antes del trágico final. Cuando estaba en la frontera de Laos, país que limita con Vietnam, Camboya y Tailandia, sospechó que algo estaba mal con su vista y se lo comunicó a sus amigos.

viral, calum Él es Calum, el protagonista de esta historia viral. Archivo. Todos ellos coincidieron en su malestar pero creyeron que se trataba de una intoxicación alimentaria y que la luz que veían era una sensibilidad extraña. Pero las alarmas se activaron cuando al llegar al hotel, no veían otra cosa que oscuridad. “¿Por qué estamos sentados a oscuras? Alguien debería encender la luz”, fue lo que dijo Calum.

Este joven ahora está ciego y descubrió que fue víctima de envenenamiento masivo por metanol en Vang Vieng. Seis personas murieron y la coincidencia era que todos habían estado en el mismo albergue para mochileros de la ciudad que regalaba tragos.