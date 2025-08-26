Anses: quiénes cobran hoy martes 26 de agosto según el calendario de pagos

La Anses paga hoy martes 26 de agosto jubilaciones que superan el haber mínimo y la prestación por desempleo a beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5.

Este martes cobran jubilados con haberes superiores al mínimo y beneficiarios de la prestación por desempleo con DNI finalizados en 4 y 5.

La Anses continúa este martes 26 de agosto con el cronograma de haberes correspondiente al mes en curso. En esta jornada, se acredita el pago para jubilados y pensionados que perciben montos superiores al haber mínimo, siempre siguiendo el orden dispuesto por la terminación del documento.

Según el calendario de pagos, hoy reciben sus haberes los jubilados y pensionados con DNI finalizados en 4 y 5. A la par, se acredita también la Prestación por Desempleo, que en esta fecha corresponde a los beneficiarios cuyos documentos terminan en los mismos dígitos: 4 y 5.

Junto con estas acreditaciones puntuales del día, se mantienen en curso las Asignaciones de Pago Único, que abarcan los beneficios por matrimonio, adopción y nacimiento. Estos se otorgan a todas las terminaciones de DNI desde el 11 de agosto y seguirán vigentes hasta el 10 de septiembre. Del mismo modo, continúan activas las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que también alcanzan a todos los documentos y se abonan entre el 8 de agosto y el 10 de septiembre.