Anses: quiénes cobran hoy martes 26 de agosto según el calendario de pagos
La Anses paga hoy martes 26 de agosto jubilaciones que superan el haber mínimo y la prestación por desempleo a beneficiarios con DNI terminados en 4 y 5.
La Anses continúa este martes 26 de agosto con el cronograma de haberes correspondiente al mes en curso. En esta jornada, se acredita el pago para jubilados y pensionados que perciben montos superiores al haber mínimo, siempre siguiendo el orden dispuesto por la terminación del documento.
Según el calendario de pagos, hoy reciben sus haberes los jubilados y pensionados con DNI finalizados en 4 y 5. A la par, se acredita también la Prestación por Desempleo, que en esta fecha corresponde a los beneficiarios cuyos documentos terminan en los mismos dígitos: 4 y 5.
Junto con estas acreditaciones puntuales del día, se mantienen en curso las Asignaciones de Pago Único, que abarcan los beneficios por matrimonio, adopción y nacimiento. Estos se otorgan a todas las terminaciones de DNI desde el 11 de agosto y seguirán vigentes hasta el 10 de septiembre. Del mismo modo, continúan activas las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que también alcanzan a todos los documentos y se abonan entre el 8 de agosto y el 10 de septiembre.
De este modo, la Anses sostiene el esquema escalonado para las prestaciones que dependen de la terminación del DNI, mientras que mantiene abiertos plazos más amplios en aquellas asignaciones que no requieren distinción por número de documento, garantizando que cada beneficiario acceda a su pago en tiempo y forma.