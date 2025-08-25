El duro mensaje que recibió la China Suárez en redes sociales que se volvió viral: "En tu vida no has..."

La actriz muestra su cotidianidad en Turquía y no escatima en guardar detalles. En las últimas horas, recibió un inesperado comentario que sorprendió a muchos.

La China Suárez no para de recibir críticas en los últimos meses, inclusive desde que inició el año. Su relación con Mauro Icardi la tienen en el ojo de polémicas y conflictos que no cesan, desde altercados con exparejas, hijos, hasta cierto odio que circula en redes sociales.

En las últimas horas, X volvió viral un comentario que sin dudas no pasó desapercibido para nadie. En la última publicación de la China en Instagram, un usuario denominado samy.guerra.ok, apuntó contra la pareja del delantero del Galatasaray y no se guardó nada.

Un mensaje que traspasó la pantalla image "Te hacés la dueña de un imperio que vos no formaste y que jamás formarás porque en tu vida no has logrado mucho", inició el usuario, por supuesto no quedó allí: "Eso te dolía, te dolía ver otras mujeres tan exitosas con incluso más hijos de los que tenés vos y nunca entendiste cómo lo lograron".

"Bueno, con virtudes de las cuales careces y siempre verás lejos. Porque durante tu vida lo único que conseguiste es ser una mujer dolida que sobrevivía como podía y hoy mostrás tanto la hilacha de agrandada que causa gracia", expresó duramente el mensaje.

Para finalizar, el usuario comentó: "No sos dueña de nada más que una pobre vida de la cual te quejabas, te dolía no tener éxito en ningún aspecto que no podías competir con otras mujeres que si lo tenían".