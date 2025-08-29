Los detalles del importante corte de agua para este fin de semana en Mendoza

Este sábado 30 de agosto se realizará un corte de agua potable en varias zonas del Gran Mendoza . La interrupción está vinculada a trabajos en el dique Potrerillos y a la instalación de nuevos equipos de medición. El trabajo comenzará a las 3.30 de la madrugada y se prolongará durante unas 12 horas.

Aunque las maniobras técnicas finalicen ese mismo día, el servicio no volverá de inmediato. Desde Aysam aseguraron que se restablecerá de forma gradual entre 24 y 48 horas después, es decir, recién desde la noche del domingo y hasta el lunes.

Los barrios alcanzados son: La Favorita en Ciudad, sectores de Godoy Cruz entre Acceso Sur y 9 de Julio, zonas de Guaymallén como Rodeo de la Cruz y Jesús Nazareno, gran parte de Luján, incluyendo Chacras, Potrerillos y Cacheuta, y en Maipú los distritos de Coquimbito y Luzuriaga.

Las tareas forman parte de un plan de optimización del sistema de distribución para beneficiar a más de 1.100.000 mendocinos. Se colocará un caudalímetro en la planta de Potrerillos y se avanzará en trabajos previos para instalar otros dos en la planta Luján II, con el objetivo de mejorar el control del caudal que abastece a más de un millón de mendocinos.

El número de caulímetros instalados en la provincia asciende a nueve. Además, la Dirección de Hidráulica realizará pruebas de seguridad en el descargador de fondo del dique Potrerillos. Se trata de maniobras de apertura de compuertas que aumentarán de forma controlada el caudal del río Mendoza, por lo que se recomienda no acercarse a las márgenes durante la mañana.

Recomendaciones a tener en cuenta antes del corte de agua

Desde Aguas Mendocinas insisten en un uso responsable del recurso. Recomiendan mantener reservas de agua en envases limpios, moderar el consumo del tanque domiciliario y evitar el uso de lavarropas, lavavajillas o el riego de jardines durante el fin de semana.

Otro punto clave es controlar posibles pérdidas en el hogar. Goteras en canillas o pérdidas en inodoros representan un consumo innecesario que puede complicar la disponibilidad de agua.

Guardá reservas: al menos 2 litros por persona en envases limpios.

Cuidá el tanque: usá el agua con moderación durante todo el fin de semana.

Evitá electrodomésticos: no uses lavarropas, lavavajillas ni riego de jardines.

Controlá pérdidas: revisá goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

No uses manguera: está prohibido el lavado de veredas y autos.

Precaución en el río: no acercarse a las márgenes del Mendoza por el aumento de caudal

