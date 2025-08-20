Además del Zonda, habrá cortes de luz y de agua este jueves en Mendoza: dónde
Edemsa anunció que habrá cortes de luz en diez departamentos, en tanto que Aysam programó un corte de agua de seis horas en un barrio de Luján.
Para este jueves 21 de agosto se anuncia la concurrencia de viento Zonda en buena parte de la provincia, incluso en el Gran Mendoza. Además, tanto Edemsa como Aysam informaron sobre respectivos cortes de luz y agua a lo largo de la jornada.
En el caso de Edemsa, se trata de tareas de mantenimiento programadas que afectarán a 10 departamentos: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.
Mientras que el corte de agua –también programado- está previsto para las 10 hs y hasta las 16 hs en el Barrio Las Vertientes de Luján.
Cortes de luz para este jueves 21/8
Ciudad
- Entre calles Roca, Martínez de Rozas, Rufino Ortega y Olascoaga. De 9.30 a 12.30 h.
Guaymallén
- En calle Godofredo Paladini, entre Severo del Castillo y Argumedo, y zonas aledañas; La primavera. De 9.15 a 13.15 h.
Las Heras
- En calle Marcos Burgos, entre Sarmiento y Dr. Moreno. En calle Córdoba, entre Sarmiento y José Hernández. En calle San Miguel, entre Paso de Los Andes y pasaje Rizzo y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Regalado Olguín, Enrique Wilde, Joaquín V. González y Jauretche; El Challao. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles Capitán Norte, Tupungato y Cristo Redentor; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En calle Cochabamba, entre Deán Funes y Los Nogales; Ugarteche. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Aráoz, entre Vieytes y Acceso Sur. En calle Terrada, entre Zapiola y Bulnes. En loteo Acacias de Terrada, en fideicomiso Terrada III y adyacencias; Mayor Drummond. De 10.00 a 14.00 h.
Maipú
- En la intersección de calles Rufino Ortega y Escondida y áreas adyacentes. De 10.00 a 11.30 h.
- En la Ruta N°7, entre calles Rufino Ortega y La Princesa; Fray Luis Beltrán. De 9.45 a 12.45 h.
- En el loteo Milcayac; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Rodríguez, entre Aruani y Morón. En el barrio La Esperanza del Quince; El Carmen. De 10.15 a 14.15 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89. En zonas aledañas a Estancia Silva. De 9.25 a 13.25 h.
Tunuyán
- Entre calles Esteban Echeverría, Güemes, Emilio Civit y República del Uruguay. De 14.30 a 18.30 h.
- En la Ruta Provincial N°94, entre calle La Quebrada y restaurant La Trucha Tranqui; Los Chacayes. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Nacional N°143, entre Negro Quemado y barrio El Nevado; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
- En calle Tulio Angrimán, entre Vélez Sarsfield y El Fortín. De 15.00 a 18.00 h.
- Entre calles San Lorenzo, Barcala, Las Heras e Independencia. De 13.00 a 15.30 h.
- En calle El Moro, entre Los Inquilinos y Hortizana; Cuadro Benegas. De 9.30 a 13.30 h.
Malargüe
- En la Ruta Nacional N°40, entre El Chacay y Río Alamillo. En paraje La Junta. De 10.30 a 14.30 h.