Edemsa anunció cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza este miércoles
La empresa de electricidad confirmó cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 1 de abril. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para el miércoles 1/4
Ciudad
- En calle Lencinas, entre José Ingeniero y Boulogne Sur Mer. En calle Uriburu, entre Lencinas y Avenida El Libertador, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Triunvirato, Proyectada G657, Godoy Cruz y Tirasso. En barrios Soeva y Jardín Latino, y adyacencias; Buena Nueva. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Urquiza, entre San francisco del Monte y Elpidio González. Entre calles Elpidio González, Curupaytí, Río Atuel, Urquiza y áreas adyacentes; San Francisco del Monte. De 8.45 a 12.00 h.
- En calle Ezequiel Tabanera, entre Infanta Isabel y 2 de Mayo. En calle Adrover, hacia el este de Tabanera. En calle Milagros, entre Infanta Isabel y Mariani, y zonas aledañas; Corralitos. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
- Entre calles Pellegrini, 9 de Julio, Misiones, Dr. Moreno y adyacencias. De 9.15 a 13.15 h.
- En loteo La Bastilla, fideicomiso Alto Las Heras y áreas adyacentes; El Challao. De 9.45 a 13.45 h.
Luján
- En calle Terrada, entre Zapiola y Azcuénaga. En calles Anchorena y Zapiola, hacia el este de Terrada, y zonas Aledañas; Mayor Drummond. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En el callejón Zapata; Lunlunta. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles El Álamo y Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle La Estancia, entre La Vencedora y Ruta Provincial N°88. En Bodegas Chandon y Bemberg Estates Wine; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle Capitán Cobos, entre Carril Nacional y Ruta Nacional N°40. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle 3 de Febrero, entre Malvinas Argentinas y Costa Canal Uco; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.
- En la Ruta Nacional N°143, hacia el este de loteo Navarro. En Agro Dayse; Pareditas. De 9.30 a 13.15 h.
San Rafael
- Entre calles La Fábrica, Rodríguez Peña, Jara y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle García, hacia el este de Ruta Provincial N°201; Jaime Prats. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Nacional N°144, entre calles El Vencedor y El Moro; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles La Fábrica, Los Sifones, Telles Meneses y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.