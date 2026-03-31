El alerta por tormentas en Mendoza aumentó a nivel naranja: qué zonas se verán afectadas

Desde Defensa Civil informaron que "se incrementa la intensidad" de las tormentas. El alerta se mantiene hasta la madrugada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido para la noche de este martes un alerta amarilla por tormentas en distintas zonas de Mendoza. Lo cierto es que, desde Defensa Civil, aumentaron el nivel del alerta a naranja.

“Se incrementa la intensidad de las tormentas con lluvias, actividad eléctrica, viento y caída de granizo por sectores, durante la noche”, indicaron.

alerta naranj Desde Defensa Civil aumentaron el nivel del alerta en Mendoza a naranja. Y agregaron que afectarían “el Gran Mendoza, Valle de Uco, zona Este y sur provincial”. Las mismas, indicaron, “se prolongarían hasta la madrugada”.

El nivel naranja significa que "se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", según el SMN.

A qué hora comenzaría a llover en Mendoza Se espera que las precipitaciones comiencen a hacerse presentes cerca de las 21 en el Gran Mendoza, extendiéndose a toda la provincia durante la madrugada. En el Sur provincial las tormentas podrían ser más intensas.