Alertan por una nueva estafa con TelePASE: cómo funciona el fraude que te puede vaciar la cuenta

Alertan por una nueva estafa virtual que utiliza el nombre de TelePASE para robar datos personales y bancarios. A través de una modalidad conocida como “phishing”, ciberdelincuentes buscan engañar a usuarios con supuestos problemas de pago para acceder a cuentas, tarjetas y claves.

El fraude comenzó a circular en las últimas horas y ya generó preocupación entre usuarios de TelePASE. Los delincuentes se hacen pasar por la empresa mediante mails falsos que imitan la estética oficial y advierten sobre una supuesta suspensión del servicio por problemas con el medio de pago.

C+omo funciona la nueva estafa con telepase. Foto: Red Telepase

El engaño comienza con un correo electrónico que aparenta ser oficial. En el asunto suele aparecer un mensaje como: “Actualizá tus datos para mantener tu TelePASE activo”.

Dentro del mail, los estafadores informan que hubo un supuesto rechazo en el pago asociado a la cuenta y solicitan actualizar el método de pago para evitar la baja del servicio.

El mensaje incluye un botón llamativo con frases como:

“Actualizar medio de pago”

“Verificar cuenta”

“Confirmar datos”

Sin embargo, todo se trata de una maniobra de phishing. Al hacer clic, la víctima es redirigida a una página falsa donde se solicitan:

Datos personales

Información bancaria

Números de tarjetas

Contraseñas y claves de acceso

Con esos datos, los delincuentes pueden ingresar a cuentas bancarias, realizar compras o efectuar transferencias en pocos minutos.

Uno de los detalles que permitió detectar la estafa fue la dirección de correo utilizada para enviar los mensajes. En varios casos aparecieron dominios sospechosos, como terminaciones “UK”, que no corresponden a canales oficiales de TelePASE.

Cómo detectar un intento de phishing

Desde el Ministerio de Seguridad difundieron una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas virtuales.

Entre las principales medidas de prevención aparecen:

No responder correos que pidan datos personales o bancarios.

Evitar hacer clic en enlaces sospechosos.

Revisar cuidadosamente la dirección de correo del remitente.

Desconfiar de mensajes con errores de ortografía o redacción extraña.

No ingresar información sensible desde links enviados por mail, WhatsApp o redes sociales.

Utilizar contraseñas seguras y modificarlas periódicamente.

Verificar siempre que la página web sea oficial antes de cargar datos.

Además, remarcaron que ningún banco ni organismo oficial solicita actualizar datos personales mediante enlaces enviados por correo electrónico o llamadas telefónicas.

Qué hacer si caíste en la estafa

Especialistas en ciberseguridad recomiendan actuar rápidamente si se ingresaron datos en una página sospechosa.

Las principales recomendaciones son:

Cambiar inmediatamente las contraseñas.

Contactarse con el banco.

Bloquear tarjetas comprometidas.

Revisar movimientos y consumos recientes.

Denunciar operaciones desconocidas lo antes posible.

También aconsejan monitorear las cuentas durante las horas siguientes para detectar cualquier actividad fraudulenta.