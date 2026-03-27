Atención: en qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este fin de semana
Según el cronograma de Edemsa, son tres los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico este sábado y domingo.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 28 y domingo 29 de marzo. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son tres los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico durante el fin de semana: Tupungato el sábado, Luján de Cuyo el domingo y San Carlos ambos días.
Cortes de luz programados para este sábado 28/3
Tupungato
- En calle Los Helechos, hacia el oeste de La Costa. En Valmor S.R.L.; El Peral. De 16.00 a 18.00 h.
San Carlos
- Entre calles Quiroga, Granaderos, Las Heras y Ruta Nacional N°40. De 8.30 a 10.30 h.
- Entre calles Don Bosco, 25 de Mayo, San Martín y Ruta Nacional N°40. De 11.00 a 13.00 h.
Cortes de luz programados el domingo 29/3
Luján
- En Calle Besares, entre San Martín y Álzaga. En Calle Cubillos, entre Besares y Matheu, y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.30 a 12.30 h.
San Carlos
- En calle San Martín, entre Rosario Bustos de Zapata y Ruta Nacional N°40. De 15.30 a 17.30 h.
- En calle Morgani, entre Independencia y Galmarini; La Consulta. De 9.00 a 12.00 h.