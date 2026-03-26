Anses confirma suba en abril: cuánto cobrarán jubilados, AUH y SUAF en 2026

El calendario de pagos de abril traerá una novedad clave para quienes cobran prestaciones sociales y previsionales. Con la nueva actualización definida para ese mes, Anses aplicará un incremento del 2,9% que impactará en jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares del SUAF.

La suba alcanza a un universo amplio de beneficiarios y modifica tanto los haberes mensuales como varios pagos complementarios que forman parte de la asistencia habitual del organismo.

La mejora también vuelve a poner el foco en cuánto se cobrará efectivamente desde abril, sobre todo entre los sectores que dependen de ingresos fijos y siguen de cerca cada ajuste mensual. En ese esquema entran jubilados , pensionados, titulares de asignaciones y familias que perciben la AUH, además de quienes acceden a beneficios adicionales como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días.

Entre los haberes previsionales, la jubilación mínima pasará de $369.600,88 a $380.319,31 , lo que implica una mejora de $10.718,43 . En el otro extremo, el haber máximo se actualizará desde $2.487.063,95 hasta $2.559.188,80 , con una diferencia de $72.124,85 . También subirán otras prestaciones vinculadas al sistema previsional.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se moverá de $295.680,70 a $304.255,44 , mientras que las pensiones no contributivas por discapacidad y por vejez pasarán de $258.720,62 a $266.223,52 . En ambos casos, la mejora será de $7.502,90 . A su vez, la pensión para madres de siete hijos quedará alineada con la jubilación mínima y llegará a $380.319,31 .

A esto se suma un dato importante para quienes perciben los ingresos más bajos: los jubilados y pensionados con haberes mínimos seguirán recibiendo el bono de $70.000. Así, el ingreso total para ese grupo alcanzará los $450.319,31 en abril.

Créditos Anses Jubilados - Interna 1 Anses

Qué pasa con SUAF y las asignaciones familiares

Las asignaciones familiares del SUAF también se actualizarán con el mismo porcentaje. En el rango 1, la asignación por hijo subirá de $66.414 a $68.341, mientras que la asignación por hijo con discapacidad pasará de $216.240 a $222.511. En ambos casos, se trata de una mejora directa que acompaña la actualización general del sistema.

También se modificarán los pagos únicos. El beneficio por nacimiento trepará de $77.414 a $79.660; la asignación por adopción, de $462.845 a $476.268; y el pago por matrimonio, de $115.913 a $119.275. En paralelo, el prenatal subirá al mismo valor que la asignación por hijo del rango 1, es decir, $68.341, y la asignación por cónyuge aumentará de $16.113 a $16.581.

Estos montos forman parte de los ingresos mensuales o extraordinarios que reciben muchas familias registradas dentro del sistema formal, por lo que el ajuste de abril impactará en varios frentes al mismo tiempo.

AUH: nuevos valores y diferencias en la Zona Austral

En el caso de la Asignación Universal por Hijo, Anses también aplicará la suba del 2,9%. Para menores de edad, el monto pasará de $132.814 a $136.666. En tanto, la AUH por hijo con discapacidad se elevará desde $432.461 hasta $445.003. Como ocurre habitualmente, estos no siempre son los importes que se cobran en mano, ya que el organismo retiene el 20% en la mayoría de los casos hasta que se presenta la Libreta.

Por esa razón, el pago directo será de $109.332,80 por cada menor y de $356.002,40 por hijo con discapacidad. Sin embargo, existe una excepción prevista por la normativa vigente. De acuerdo con las resoluciones 1170/2025 y 56/2026, ANSES abona el 100% de la AUH a niños de hasta 5 años cuando el Ministerio de Salud puede verificar de forma automática los controles sanitarios correspondientes.

En la Zona Austral, además, los valores son más altos. Allí, la AUH por menor de edad subirá de $172.659 a $177.667, mientras que la correspondiente a hijo con discapacidad avanzará de $562.200 a $578.504.

Un ajuste que también alcanza al Plan de los 1000 Días

La actualización de abril no se limitará a jubilaciones y asignaciones principales. También alcanzará al Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, una asistencia destinada a reforzar la alimentación de embarazadas y niños pequeños. Con el aumento del 2,9%, ese beneficio pasará de $50.094 a $51.547, lo que representa una mejora de $1.453.

En conjunto, el nuevo esquema confirma que abril llegará con una recomposición en prácticamente todas las prestaciones administradas por Anses. Para millones de personas, el dato central ya está claro: desde el próximo mes habrá nuevos montos, y cada categoría tendrá una actualización concreta que impactará de manera directa en el ingreso mensual.