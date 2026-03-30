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Cortes de luz en Ciudad, Las Heras y otros cinco departamentos de Mendoza este martes

Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.

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Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 31 de marzo. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de menara periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

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Cortes de luz programados para este martes 31/3

Ciudad

  • Entre calles Emilio Civit, Coronel Rodríguez, Martín Zapata y Martínez de Rozas. De 10.30 a 12.00 h.
  • En la intersección de calles Agustín Álvarez con Granaderos y zonas aledañas. De 11.30 a 14.00 h.
  • Entre calles Emilio Civit, Tiburcio Benegas, Arístides Villanueva y Martínez de Rozas. De 8.45 a 11.00 h.

Las Heras

  • En la Ruta Nacional N°7, entre Avenida Guido y calle Los Álamos, y adyacencias; Uspallata. De 9.00 a 13.00 h.
  • En el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) N°16 y áreas adyacentes; Uspallata. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • En la Lateral Oeste del Acceso Sur, entre calles Juan José Paso y Boedo. Entre calles Bardas Blancas, Malabia, La Pampa y Lateral Norte del Acceso Sur. Entre calles Magallanes, Francisco Pinzón, San Martín, Acceso Sur y zonas aledañas; Carrodilla. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • En el Carril Gómez, entre calles Mayorga y Castro Barros, y adyacencias; Coquimbito. De 9.30 a 11.30 h.

Tunuyán

  • En calle Reina, hacia el norte de Ruta Provincial N°92 Las Rosas; El Totoral. De 9.00 a 13.00 h.
  • En la Ruta Provincial N°89, entre calle Aguirre y Camping Aire de Montaña. En calle Mago Correa, hacia el oeste de Ruta Provincial N°89; Los Árboles. De 8.30 a 12.30 h.

San Carlos

  • En la Ruta Nacional N°40, entre calles Navarro y Pascual Suárez. En calles El Retiro y Los Luceros. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Castro, entre Ruta Nacional N°40 Vieja y Carril Casas Viejas; Chilecito. De 12.00 a 16.00 h.

San Rafael

  • Entre la Ruta Nacional N°146, calles Lazo, Vera Arenas y Puente del Río Diamante; Colonia Elena. De 8.30 a 12.30 h.
  • En la Ruta Provincial N°175, entre calles Bargna y Vieja El Escorial; Las Malvinas. De 15.15 a 19.15 h.
  • Entre calles Cubillos, Finca Quiroga, Perdíguez y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Emilio Civit, Puerto Argentino, Vélez Sarsfield y Francisco Cuartara. De 9.00 a 11.15 h.

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