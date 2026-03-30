Anses confirmó qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados en abril

Anses confirmó este lunes que el bono de $70.000 seguirá vigente en abril para jubilados que cobren la mínima.

Anses oficializó este lunes el otorgamiento del bono de $70.000 en abril, para jubilados que perciban la mínima. De esta manera, las jubilaciones mínimas durante abril quedarán por encima de $450.000, contemplando la actualización del haber inicial, que debe formalizarse en línea con la inflación de febrero que fue del 2,9%.

El Ejecutivo justificó la medida aludiendo al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021, por la Ley N° 27.609, exponiendo los efectos adversos de la inflación en los haberes jubilatorios abonados bajo la mencionada fórmula.

El texto oficial puntualizó que “la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones”.

Ante ese diagnóstico, se fueron implementando distintas ayudas económicas previsionales en los últimos meses. Desde que asumió la presidencia Javier Milei, se otorgaron dos bonos de $55.000 en los primeros dos meses del 2024 y desde marzo de ese año en adelante se actualizó a $70.000.

Anses El Gobierno oficializa bono previsional de $70.000 para abril. Shutterstock Al respecto, el Decreto señaló que “la Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta marzo de 2026, inclusive”.