Anses adelantó qué jubilados no cobrarán el bono de $70.000 en abril

A pocos días de que arranque abril la Anses informó quiénes se van a quedar afuera del bono de $70.000.

Anses mantendrá en abril el bono previsional de hasta $70.000, pero no todos los jubilados lo cobrarán completo.

Con cada suba mensual de las jubilaciones vuelve la misma cuenta: quiénes mantienen el bono completo, quiénes pasan a cobrar un proporcional y quiénes directamente dejan de recibirlo. En abril, Anses aplicará un aumento de 2,88% por movilidad, con actualización atada al IPC, y eso vuelve a mover el piso desde el que se liquida el refuerzo extraordinario.

Según el esquema vigente, el bono extraordinario previsional sigue siendo de hasta $70.000 y se paga completo a los titulares cuyos haberes totales sean iguales o inferiores al haber mínimo. Cuando el ingreso supera esa mínima, el bono empieza a recortarse hasta desaparecer por completo. La regla oficial es que el adicional solo se paga en la medida necesaria para completar el tope que surge de sumar la jubilación mínima más esos $70.000.

Con el ajuste de abril, la jubilación mínima pasa a $380.319,31. Eso significa que quienes cobran ese haber recibirán el bono completo y alcanzarán un ingreso total de $450.319,31. En cambio, los jubilados y pensionados que cobren por encima de la mínima pero por debajo de ese total percibirán un bono proporcional. Quienes tengan haberes iguales o superiores a $450.319,31 ya no cobrarán ese refuerzo.

jubilados, anses, jubilación, ejercicio Con la suba de haberes de abril, Anses vuelve a recalcular quiénes reciben bono total, proporcional o ningún refuerzo. Shutterstock Anses: cuál es el límite de la jubilación máxima En los haberes más altos del sistema previsional el bono directamente no aparece. Para abril, la jubilación máxima sube a $2.559.188,91, muy por encima del rango alcanzado por este adicional. La lógica oficial, según el Gobierno, es concentrar el refuerzo en los ingresos más bajos para sostener su poder adquisitivo frente a la inflación.