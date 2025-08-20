Viento Zonda en Mendoza: a qué hora exacta se espera que baje al llano este jueves

Agosto es un mes conocido en Mendoza por el viento Zonda y esta semana -todo indica- que las ráfagas se harán sentir durante la jornada del jueves en toda la provincia, según el último reporte de la Oficina de Vigilancia Meteorológica.

El jueves se harán sentir el viento Norte y el Zonda en Mendoza . El viento Norte llegará a las 10 y se extenderá hasta las 19 en los departamentos del Este de la provincia.

Por su parte, se espera que el viento Zonda comience a sentirse cerca de las 6 en la cordillera Sur con ráfagas leves. A las 11 llegará a Malargüe y al valle de Uspallata. Los modelos indican que al mediodía las ráfagas afectarán los departamentos del Valle de Uco.

El pronóstico del tiempo indica que por la tarde habrá dos momentos clave: a las 15 llegará el viento Zonda al Sur de Mendoza -y se hará más intenso en Malargüe y el Valle de Uco- y a las 18 bajará al llano en todo el Gran Mendoza . Las ráfagas pueden alcanzar los 45 kilómetros por hora en Malargüe.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas indica para el jueves nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda en precordillera y viento Zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte soplando durante la tarde. También se espera un temporal de viento y nieve en la cordillera. La máxima será de 18°C y la mínima de 6°C.

Además, se espera que el cielo esté nublado en el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza, con probabilidad de precipitaciones. La zona Sur mantendrá condiciones de nubosidad durante toda la jornada.

Por su parte, en alta montaña se espera mal tiempo generalizado con precipitaciones níveas intensas, que se iniciarán en el sector Norte-Central y se extenderán al sur. Se prevé una acumulación de hasta 50 cm de nieve en los sectores Sur y Central.

El viernes estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura -ingreso de un frente frío- y vientos moderados del sector sur con precipitaciones aisladas. En la cordillera, se esperan nevadas de intensidad moderada. La máxima será de 14°C y la mínima de 8°C.

En tanto, el sábado la nubosidad irá en disminución con ascenso de la temperatura y vientos de dirección variable. Habrá poca nubosidad en la cordillera. La máxima será de 15°C y la mínima de 5°C. El domingo, el pronóstico indica poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste y heladas parciales. La temperatura máxima será de 19°C y la mínima de 3°C.

El Zonda se produce en el océano Pacífico a barlovento (desde donde sopla el viento) de la Cordillera de los Andes. Es decir que asciende un aire húmedo y frío para luego, en la cresta de la montaña, descender. Mientras baja, pierde un grado de temperatura cada 100 metros de altura, hasta llegar a la zona afectada ya seco y caliente.

Sucede entre mayo y noviembre y se origina cuando al este de la precordillera (Mendoza, San Juan y La Rioja) se establece un centro de baja presión. Puede ocurrir que ingrese primero viento Norte pero si al mismo tiempo existe un modelo generado en el océano Pacífico con baja presión, el Zonda puede invadir la zona.