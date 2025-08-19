A la espera del Zonda, así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Las condiciones del tiempo se mantendrán similares en la provincia, aunque comenzarán a desmejorar durante la noche y madrugada del jueves.

Qué dice el pronóstico para las próximas horas en la provincia.

Después de las lluvias del lunes por la noche, la jornada del martes se presentó agradable, con ascenso de la temperatura y sol. Para este miércoles, las condiciones del tiempo se mantendrán similares en Mendoza, con una máxima que podría alcanzar los 20ºC.

pronostico miércoles El pronóstico para los próximos días en Mendoza. Contingencias Climáticas Según Contingencias Climáticas, se espera circulación de viento “leve de norte a sur” desde las 15 hasta las 22, que afectará a la zona Este, el Valle de Uco y la zona Sur.

Además, se anuncia viento Zonda leve en la zona oeste y la cordillera de Malargüe desde las 23 hasta la madrugada del jueves; y probables precipitaciones durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves en el oeste del Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza.

El tiempo en alta montaña “Amanece nublado, despejado después de la media mañana hasta las 15. Desde las 18, probabilidad de precipitaciones especialmente en la zona Norte, con nevadas moderadas en la parte Sur, que durará hasta el jueves”, detallaron.