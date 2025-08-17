Cómo estará el tiempo a lo largo de la semana en Mendoza

El tiempo en Mendoza se mantendrá inestable a los largo de la semana que entra, según el último pronóstico meteorológico tanto de la Dirección de Contingencias Climáticas como por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este lunes, la Dirección de Contingencias Climáticas aguarda un pronóstico "mayormente nublado, frío y ventoso", con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. También esperan precipitaciones aisladas y nevadas en cordillera.

Es por este último motivo que desde la Coordinación General del Paso Internacional Cristo Redentor decidieron su cierre para toda la jornada de este lunes 18 de agosto, justamente debido a la adversidad de las condiciones climáticas pronosticadas.

Se espera para este lunes una máxima de 13°C y una mínima de 8°C.

Sin embargo, para este martes la misma Dirección pronosticó que el tiempo se encuentre "algo nublado con ascenso de la temperatura". Habrá vientos moderados del sector sur y también nevadas en cordillera. La máxima ya sería de 18°C mientras que la mínima de 6°C.

El SMN espera para el resto de la semana que esas temperaturas sigan mejorando. Para el miércoles se pronostica una mínima de 7°C y una máxima de 18°C. Para el jueves una máxima de 22°C y una mínima de 6°C. Y para el viernes ya un nuevo descenso con una mínima de 4°C y una máxima de 14°C.

No se han emitido alertas de ningún tipo para este lunes.