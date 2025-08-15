Tormenta en el norte y nubes en el centro: el tiempo del sábado que pone en alerta a gran parte del país
El sábado 16 llega con tormentas en el norte, nubosidad en el centro y algo de sol en el sur. Buenos Aires tendrá un día gris y fresco.
El próximo sábado 16 de agosto se presenta con un panorama inestable en gran parte del país. Según el mapa meteorológico, el norte será la región más afectada por tormentas y fuertes lluvias, mientras que en el centro predominarán las nubes y algunas precipitaciones aisladas.
En la provincia de Buenos Aires, el pronóstico anticipa un día mayormente gris, con cielo cubierto y sin señales de sol pleno. El clima se mantendrá fresco y húmedo, lo que invita a planes bajo techo y obliga a tener el paraguas a mano.
El contraste estará dado por el sur del país, donde en varias zonas de la Patagonia se espera cielo parcialmente despejado, con momentos de sol que marcarán una diferencia respecto a la inestabilidad del centro y norte argentino.
En el Litoral, Cuyo y el NOA, la situación será más complicada: tormentas de variada intensidad dominarán la jornada, con un escenario que podría extenderse hacia el final del fin de semana. Así, el sábado llega con un clima dividido entre grises y chubascos en el centro-norte, y un respiro soleado en el sur del país.