Tormenta en el norte y nubes en el centro: el tiempo del sábado que pone en alerta a gran parte del país

El sábado 16 llega con tormentas en el norte, nubosidad en el centro y algo de sol en el sur. Buenos Aires tendrá un día gris y fresco.

Tormenta en el norte y nubes en el centro: el tiempo del sábado pone en alerta a gran parte del país.

El próximo sábado 16 de agosto se presenta con un panorama inestable en gran parte del país. Según el mapa meteorológico, el norte será la región más afectada por tormentas y fuertes lluvias, mientras que en el centro predominarán las nubes y algunas precipitaciones aisladas.

En la provincia de Buenos Aires, el pronóstico anticipa un día mayormente gris, con cielo cubierto y sin señales de sol pleno. El clima se mantendrá fresco y húmedo, lo que invita a planes bajo techo y obliga a tener el paraguas a mano.

El SMN lanzó alerta de tormenta para gran parte del país El contraste estará dado por el sur del país, donde en varias zonas de la Patagonia se espera cielo parcialmente despejado, con momentos de sol que marcarán una diferencia respecto a la inestabilidad del centro y norte argentino.