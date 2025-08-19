Tras una lluvia histórica, llega el viento Zonda a Mendoza: cuándo y dónde bajará

Los últimos días de agosto ofrecen un popurrí de fenómenos climáticos en Mendoza a un mes del comienzo de la primavera. La semana laboral comenzó con una importante lluvia y se espera viento Zonda , el ingreso de un frente frío y heladas.

Después de un fin de semana agradable, el lunes se despidió con una importante lluvia que -aunque estaba pronosticada- llamó la atención de los mendocinos.

“La estación Mendoza Observatorio registró el día más lluvioso de los últimos 65 años para el mes de agosto, totalizando 24 mm y superando los 21.1 mm del récord anterior (29/8/2024)”, explicó el investigador del Conicet y doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Juan Rivera en cuenta oficial de “X”.

Según el Servicio Meteorológico Nacional y el pronóstico de Contingencias Climáticas, se espera que el viento Zonda baje al llano el jueves a la tarde.

“Viento Zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte soplando durante la tarde”, puntualizó Contingencias Climáticas. Por su parte el SMN, indicó ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde y noche del jueves.

El pronóstico para Mendoza

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas indica para el miércoles un día algo nublado con poco cambio de la temperatura y nevadas en cordillera. La temperatura máxima será de 20°C y la mínima de 7°C.

Para el jueves se espera nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda en precordillera y viento Zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte soplando durante la tarde. También se espera temporal de viento y nieve en la cordillera. La máxima será de 25°C y la mínima de 6°C.

El viernes estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura -ingreso de un frente frío-, vientos moderados del sector sur con precipitaciones aisladas. En la cordillera se esperan nevadas de intensidad moderada. La máxima será de 14°C y la mínima de 8°C.