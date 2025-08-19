Tras una lluvia histórica, llega el viento Zonda a Mendoza: cuándo y dónde bajará
La semana empezó con la lluvia de agosto más abundante de los últimos 65 años. Cómo sigue el pronóstico en Mendoza: Zonda, heladas y frente frío.
Los últimos días de agosto ofrecen un popurrí de fenómenos climáticos en Mendoza a un mes del comienzo de la primavera. La semana laboral comenzó con una importante lluvia y se espera viento Zonda, el ingreso de un frente frío y heladas.
Lluvia histórica en Mendoza
Después de un fin de semana agradable, el lunes se despidió con una importante lluviaque -aunque estaba pronosticada- llamó la atención de los mendocinos.
Te Podría Interesar
“La estación Mendoza Observatorio registró el día más lluvioso de los últimos 65 años para el mes de agosto, totalizando 24 mm y superando los 21.1 mm del récord anterior (29/8/2024)”, explicó el investigador del Conicet y doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Juan Rivera en cuenta oficial de “X”.
Cuándo y dónde bajará el Zonda
Según el Servicio Meteorológico Nacional y el pronóstico de Contingencias Climáticas, se espera que el viento Zonda baje al llano el jueves a la tarde.
“Viento Zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte soplando durante la tarde”, puntualizó Contingencias Climáticas. Por su parte el SMN, indicó ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la tarde y noche del jueves.
El pronóstico para Mendoza
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas indica para el miércoles un día algo nublado con poco cambio de la temperatura y nevadas en cordillera. La temperatura máxima será de 20°C y la mínima de 7°C.
Para el jueves se espera nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento Zonda en precordillera y viento Zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte soplando durante la tarde. También se espera temporal de viento y nieve en la cordillera. La máxima será de 25°C y la mínima de 6°C.
El viernes estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura -ingreso de un frente frío-, vientos moderados del sector sur con precipitaciones aisladas. En la cordillera se esperan nevadas de intensidad moderada. La máxima será de 14°C y la mínima de 8°C.