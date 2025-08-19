Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles
Edemsa anunció que el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Mendoza durante la jornada.
Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento preventivo para mejorar su servicio a lo largo y a lo ancho de la provincia. Es por eso que para este miércoles 20 de agosto se prevén cortes de luz en varias zonas de Mendoza.
Según el cronograma establecido, el servicio se verá afectado en distintas zonas de Guamyallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe, en horarios determinados.
Cortes de luz programados para este miércoles 20/08
Guaymallén
- En calle Moreno, entre Río Negro y Rafael Obligado. En calle Mitre, entre Aristóbulo del Valle y Maestros Mendocinos. En calle Vicente López y Planes entre, Moreno y Pedro Molina, y zonas aledañas; Belgrano. De 13.00 a 17.00 h.
- Entre calles Dr. Antonio Sáenz, Hellen Keller, Brigante y Bernardo Houssay; Villa Nueva. De 11.30 a 13.30 h.
- En calle Ezequiel Tabanera, en las adyacencias de la intersección con Roque Sáenz Peña; Colonia Segovia. De 9.00 a 11.00 h.
Las Heras
- Entre calles Los Carolinos, Padre Llorens y Reverendo Llorens. En calle Jauretche, entre Gagliardi y Padre Llorens. En Padre Llorens, entre Jauretche y Boulogne Sur Mer. En Boulogne Sur Mer, entre Padre Llorens y Jacinto Suárez y áreas adyacentes; El Challao. De 8.45 a 12.45 h.
- En la Ruta N°7, entre Río Mendoza y La Fundición y zonas aledañas; Uspallata. De 15.00 a 18.00 h.
- En la Ruta N°7 y La Fundación; Uspallata. De 15.00 a 18.00 h.
Luján
- En calle Sáenz Peña, entre Lizán y barrio Don Carlos. En el barrio Portal de Vistalba y adyacencias; Vistalba. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
- En calle Maza Norte, entre Rodríguez Peña y Monteagudo. En calle Coronel Dorrego, entre Mallea y Canal Pescara. En calle Alsina, entre Mallea y Alsina, y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle El Álamo, entre Julio A. Roca y Sarmiento (Ruta Provincial N°20); Fray Luis Beltrán. De 14.30 a 18.30 h.
- En el Carril a Barrancas. En Bodega Alvear y adyacencias; Barrancas. De 10.30 a 14.30 h.
Tunuyán
- En calle Miguel Silva, entre Sebastianelli y Agroexportadora San Ceferino; Los Sauces. De 9.25 a 13.25 h.
- En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y Ruta Provincial N°94. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles Santa Cruz, La Argentina, Santa Fe y Guisasola. En el barrio Villa Tunuyán. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Constitución, hacia el norte de Quiroga. En los barrios Vistandes y Unión Vecinal de Eugenio Bustos. De 11.30 a 15.30 h.
San Rafael
- En la Ruta Nacional N°143, entre calles Doña Damasia y Juan Serrano; La Guevarina. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Pellegrini, Perón, Italia y Chacabuco. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Bolívar, hacia el sur de Irene Curié. De 10.00 a 12.00 h.
Malargüe
- En calle Luis Grassi, hacia el este de San Martín Sur. En la Planta de Tratamiento de Residuos. De 11.00 a 15.00 h.