Ciclogénesis en Buenos Aires: qué es y hasta cuándo durarán las lluvias

Este comienzo de semana, la Ciudad de Buenos Aires se ve afectada por condiciones meteorológicas inestables. Lluvias aisladas, vientos y las nubes cubren el cielo porteño este lunes y, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , las condiciones se mantendrían unos días más.

De acuerdo con el pronóstico del SMN , este lunes se prevé cielo completamente cubierto con neblina y probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y la noche. En tanto, la temperatura oscilará entre los 12° de mínima y los 17° de máxima.

El pronóstico para el martes anticipa un aumento de la inestabilidad con tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, seguidas por lluvias fuertes durante la tarde y la noche. La temperatura mínima sería de 13°, mientras que la máxima alcanzaría los 16 grados.

El miércoles continuará la presencia de precipitaciones en las primeras horas del día. No obstante, durante la tarde y la noche se espera una mejora en las condiciones climáticas, aunque con presencia de vientos. Para esta jornada se prevén marcas térmicas entre los 13 y 18°.

Según estimaciones de meteorólogos locales, las tormentas de mayor intensidad tendrán lugar durante la madrugada del martes, y dejaría un acumulado de entre 50 y 70 milímetros de agua, lo que representa cerca del 70% del promedio mensual de precipitaciones para agosto en la región.

Durante el fin de semana, especialistas habían anticipado un escenario de lluvias fuertes a partir del lunes, en el marco de un proceso de ciclogénesis que afecta el noreste argentino y el Río de la Plata. No obstante, el frente de mal tiempo se retrasó y se espera que el fenómeno impacte con mayor intensidad entre la madrugada del martes y la tarde del miércoles.

Niebla en la Ciudad de Buenos Aires, Obelisco La niebla cubre gran parte de la Ciudad de Buenos Aires este lunes. Juan Mateo Aberastain/MDZ

Qué es la ciclogénesis

La ciclogénesis en curso es de tipo subtropical y se genera por el encuentro de una masa de aire frío proveniente del sur con un sistema cálido y húmedo en el noreste del país. Este proceso da origen a un sistema de baja presión que incrementa la nubosidad, genera lluvias de variada intensidad y produce ráfagas de viento.

El fenómeno, aunque anticipado por varios especialistas como una posible "tormenta de Santa Rosa adelantada", no ha sido confirmado oficialmente bajo ese término. La denominación popular hace referencia a tormentas intensas que suelen registrarse en el país hacia fines de agosto, aunque en este caso el evento ocurre con al menos dos semanas de anticipación.