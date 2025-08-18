Pronóstico: 10 provincias están bajo alertas meteorológicas por tormentas y vientos este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas en seis provincias del centro y norte, y por fuertes vientos en otras cinco zonas cordilleranas.

El SMN emitió alertas por tormentas y vientos en 10 provincias para este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas para este lunes 18 de agosto. Una por tormentas que abarca seis provincias, y otra por fuertes vientos que se extiende a cinco jurisdicciones del NOA.

La alerta por tormentas incluye a Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis y La Rioja. Según informó el SMN, "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo".

Se esperan acumulados de entre 40 y 70 milímetros, con la posibilidad de que se superen en algunos sectores.

mapa_alertas (9) La Rioja se encuentra incluida en ambas advertencias meteorológicas. SMN Qué provincia están en alerta por vientos Además, rige una alerta por vientos en sectores cordilleranos de La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán. El organismo detalló que "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, especialmente en los niveles más elevados".

La Rioja queda así bajo doble alerta, ya que su territorio está comprendido tanto en el aviso por tormentas como en el de vientos.