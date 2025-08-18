Pronóstico: 10 provincias están bajo alertas meteorológicas por tormentas y vientos este lunes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas en seis provincias del centro y norte, y por fuertes vientos en otras cinco zonas cordilleranas.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas para este lunes 18 de agosto. Una por tormentas que abarca seis provincias, y otra por fuertes vientos que se extiende a cinco jurisdicciones del NOA.
La alerta por tormentas incluye a Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis y La Rioja. Según informó el SMN, "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo".
Se esperan acumulados de entre 40 y 70 milímetros, con la posibilidad de que se superen en algunos sectores.
Qué provincia están en alerta por vientos
Además, rige una alerta por vientos en sectores cordilleranos de La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán. El organismo detalló que "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, especialmente en los niveles más elevados".
La Rioja queda así bajo doble alerta, ya que su territorio está comprendido tanto en el aviso por tormentas como en el de vientos.
Temperaturas previstas para cada provincia:
- Buenos Aires: mínima 10° – máxima 22°
- Catamarca: mínima 11° – máxima 18°
- Chaco: mínima 15° – máxima 30°
- Chubut: mínima 4° – máxima 17°
- Córdoba: mínima 10° – máxima 13°
- Corrientes: mínima 14° – máxima 27°
- Entre Ríos: mínima 10° – máxima 22°
- Formosa: mínima 15° – máxima 27°
- Jujuy: mínima 8° – máxima 20°
- La Pampa: mínima 5° – máxima 15°
- La Rioja: mínima 11° – máxima 17°
- Mendoza: mínima 9° – máxima 16°
- Misiones: mínima 13° – máxima 27°
- Neuquén: mínima 6° – máxima 15°
- Río Negro: mínima 6° – máxima 15°
- Salta: mínima 9° – máxima 19°
- San Juan: mínima 9° – máxima 16°
- San Luis: mínima 10° – máxima 13°
- Santa Cruz: mínima 0° – máxima 5°
- Santa Fe: mínima 10° – máxima 22°
- Santiago del Estero: mínima 11° – máxima 19°
- Tierra del Fuego: mínima 2° – máxima 6°
- Tucumán: mínima 10° – máxima 23°