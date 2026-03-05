Alertas por tormentas fuertes en doce provincias: prevén lluvias intensas y ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas y naranjas por tormentas con lluvias abundantes, granizo y ráfagas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas que afecta a una amplia franja del centro y norte de Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas que afecta a una amplia franja del centro y norte de Argentina, con advertencias de nivel amarillo y naranja, ante posibles eventos de mayor intensidad durante las próximas horas en doce provincias argentinas.

Según el reporte del organismo, las tormentas podrían presentarse con lluvias intensas en períodos cortos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Te puede interesar El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para el centro y norte de la Argentina

Las provincias bajo alerta incluyen Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Formosa y Chaco, además de sectores del norte de Santa Fe y La Pampa.

mapa_alertas (5) Alertas vigentes De acuerdo con el organismo, las tormentas aisladas podrían registrar acumulados de lluvia entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos los valores podrían superarse de forma puntual debido al desarrollo irregular de los núcleos convectivos.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, generando posibles complicaciones como anegamientos temporarios, caída de ramas o interrupciones en el suministro eléctrico.