Alertas por tormentas fuertes en doce provincias: prevén lluvias intensas y ráfagas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas y naranjas por tormentas con lluvias abundantes, granizo y ráfagas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas que afecta a una amplia franja del centro y norte de Argentina, con advertencias de nivel amarillo y naranja, ante posibles eventos de mayor intensidad durante las próximas horas en doce provincias argentinas.
Según el reporte del organismo, las tormentas podrían presentarse con lluvias intensas en períodos cortos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
Las provincias bajo alerta incluyen Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Formosa y Chaco, además de sectores del norte de Santa Fe y La Pampa.
Alertas vigentes
De acuerdo con el organismo, las tormentas aisladas podrían registrar acumulados de lluvia entre 30 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos los valores podrían superarse de forma puntual debido al desarrollo irregular de los núcleos convectivos.
Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, generando posibles complicaciones como anegamientos temporarios, caída de ramas o interrupciones en el suministro eléctrico.
El pronóstico señala que el foco de mayor inestabilidad tenderá a desplazarse hacia el norte del país y algunas áreas podrían pasar a alerta naranja, lo que implica fenómenos meteorológicos de mayor intensidad.