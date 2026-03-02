Más de ocho provincias bajo alertas por tormentas y ráfagas de hasta 90 km/h

Las alertas del Servicio Meteorológico Nacional rigen por tormentas fuertes, lluvias intensas y vientos muy fuertes en distintas regiones del país.

Las alertas meteorológicas vuelven a concentrar la atención este lunes en varias zonas del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rigen alertas por tormentas con posible granizo, por lluvias en áreas cordilleranas y por vientos intensos, con condiciones que pueden complicarse de manera localizada.

Las alertas por tormentas alcanzan a Mendoza, Córdoba, San Luis, La Rioja, San Juan, La Pampa, la provincia de Buenos Aires y Río Negro. En estas jurisdicciones se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Los valores de precipitación acumulada se ubican entre 30 y 50 mm, aunque podrían superarse de manera puntual.

También rigen alertas por lluvias en Neuquén, especialmente en la zona cordillerana, con dos niveles de advertencia. En alerta amarilla, la zona de la cordillera sur, se esperan precipitaciones abundantes, algunas localmente fuertes, con acumulados entre 10 y 20 mm, que podrían superarse en forma local. En sectores de mayor altitud no se descarta la ocurrencia de tormentas aisladas. En tanto, la alerta naranja anticipa que en la zona de la cordillera norte se esperan lluvias más intensas, con valores estimados entre 20 y 40 mm, con posibilidad de superar esos registros puntualmente, sobre todo en áreas elevadas.

mapa_alertas (5) Las alertas por viento anticipan ráfagas que pueden superar los 90 km/h en el sur. Por último, las alertas por vientos alcanzan a San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, el sur de la provincia de Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. En estas provincias se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, lo que podría generar complicaciones en rutas y zonas abiertas.