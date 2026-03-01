El show de Javier Milei contra la oposición en la apertura de sesiones: "CFK va a seguir presa porque es una chorra"

En su tercer discurso de apertura de sesiones en el Congreso, Javier Milei abandonó por completo su promesa de dejar de insultar y protagonizó una serie de fuertísimos cruces con los legisladores kirchneristas, a quienes acusó de "delincuentes" y "mentirosos". "Kukas, yo les voy a avisar algo: me encanta domarlos", remató el libertario en uno de los intercambios.

La exposición del presidente comenzó desde un inicio con un altísimo voltaje verbal. El primer cruce con la bancada opositora se desató cuando Milei decidió aprovechar una ovación de la tropa libertaria en el recinto para chicanear a los contrarios. "Ustedes también pueden aplaudir, porque soy su presidente aunque no les guste", disparó el jefe de Estado.

El comentario incendió a los legisladores de la oposición, lo cual sirvió para avivar aún más el humor del presidente: "Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos". Milei no se quedó ahí, y senteció: "Sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando caigan en la Justicia por mentirosos".

Envalentonado por los aplausos de sus seguidores, Milei remarcó que “la Justicia social es un robo” y acusó a los legisladores kirchneristas de “manga de ladrones” y “delincuentes”.

“Por eso tienen a la suya presa y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum con Irán, por Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”, remató. Mientras tanto, los legisladores libertarios vivaban: “Presidente, presidente” y “tobillera”.

Mientras continuaba su discurso, el mandatario insertó varios dardos contra la oposición, a la que acusó de impulsar operaciones contra el Gobierno. "Sigan mintiendo a la gente, la gente saben que los audios son falsos, que el que declaró dijo que eran mentira. Sigan mintiéndole a la gente", lanzó.

En un momento, el presidente protagonizó un intercambio con el jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, a quien le increpó: "Los fascistas son socialistas que entendieron que el camino no era la violencia, por lo menos sé menos bruto y andá a estudiar".

"En un libro que se llama la doctrina del fascismo, estos personajes siniestros decían “nada fuera del Estado”. Qué tiene que ver eso conmigo, tiene que ver con ustedes, que estaban inspirados en un fascista", remató el libertario.

"Manga de delincuentes": más dardos contra el kirchnerismo

En un pasaje de su discurso donde hablaba sobre su doctrina de Seguridad, Milei se interrumpió y les dijo con ironía a los opositores: "Después le pasamos la versión en dibujitos para que ustedes entiendan".

Luego, cuando hablaba sobre las políticas sociales de su Gobierno, el libertario apuntó de lleno contra el modelo de la gestión del Frente de Todos: "Robar está mal, pero robarle el pan de la boca a los más vulnerables haciéndolos esclavos para amasar poder, excede a cualquier adjetivo que se pueda encontrar en el diccionario".

En ese sentido, agregó: "Ustedes que usaron los planes sociales para robar a la gente con la intermediación, o sea, y los condenaban, digamos, a la pobreza y los convertían en esclavos, ¿de qué hablan? Si además no saben ni siquiera sumar. Pero eso sí, ustedes escondían detrás de las causas justas a un montón de delincuentes para que de esa manera después no les toquen los robos, manga de delincuentes".

Noticia en desarrollo...