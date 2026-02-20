Alertas del SMN por tormentas fuertes y severas en el centro y norte del país

El SMN emitió alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h en varias provincias durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas fuertes a severas que afectarán durante las próximas 72 horas a amplios sectores del centro y norte de la Argentina. El fenómeno se enmarca en un escenario de inestabilidad persistente que podría extenderse hasta comienzos de la próxima semana.

Las advertencias alcanzan a la región de Cuyo —incluidas provincias como Mendoza, San Juan y San Luis—, además de áreas del NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja), Córdoba, Santiago del Estero y el oeste de Formosa y Chaco. Según el organismo, algunas zonas se encuentran bajo alerta naranja por la probabilidad de eventos más intensos.

mapa_alertas (11) Bajo alerta amarilla, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, que podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman acumulados de precipitación entre 25 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual. En la zona de la Puna y en los niveles más altos de la cordillera, no se descartan precipitaciones en forma de nieve o granizo.

En tanto, en los sectores bajo alerta naranja se prevén tormentas fuertes, algunas de carácter severo, con lluvias intensas que podrían dejar entre 50 y 80 milímetros acumulados —o incluso más en forma localizada—, ráfagas superiores a los 90 km/h y caída de granizo de diversos tamaños.

Continuarán las tormentas El escenario responde a la combinación de aire cálido y húmedo proveniente del Atlántico, impulsado por un centro de altas presiones frente a la costa bonaerense, junto con el avance de un sistema de bajas presiones en altura desde el Pacífico. Esta interacción favorece el desarrollo de nubosidad convectiva y potencia la formación de tormentas generalizadas.