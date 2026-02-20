Tormentas severas: cuándo se estabilizará el tiempo en Argentina
Ráfagas de hasta 150 km/h y 50-100 mm causaron rescates, árboles caídos y camiones volcados en Córdoba. Siguen alertas de tormentas en Cuyo y NOA.
Las intensas tormentas obligaron al rescate de turistas por la crecida de ríos y arroyos en Córdoba, en la autopista Rosario – Córdoba hubo al menos 10 camiones volcados por el viento, y la situación motivó intervenciones de Defensa Civil en varias ciudades para rescatar vecinos, atender las caídas de árboles y postes por las ráfagas (hubo registros de hasta 150 km/h) y los anegamientos observados por precipitaciones de entre 50 y 100 mm en poco tiempo.
Si bien se observan mejorías relativas y temporarias, es muy probable que hasta comienzos de la próxima semana el centro y norte argentino seguirá influenciado por condiciones húmedas y cálidas, propensas a generar más periodos de inestabilidad y, en consecuencia, probables tormentas fuertes.
En particular las regiones de Cuyo y el NOA tendrán las mayores probabilidades de registrar lluvias y tormentas fuertes entre el viernes 20 y el domingo, 22 y es aquí en donde habrá que estar atentos a la emisión de alertas oficiales. Es factible que distintos sectores de estas regiones puedan superar los 80 mm, especialmente en provincias como Tucumán, Salta y Jujuy.
El retorno de la estabilidad meteorológica a la Argentina
Entre el lunes 23 y el martes 24, la inestabilidad se trasladará del oeste al este del país, con chance de chaparrones y tormentas aisladas en sectores como la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Entre Ríos.
El miércoles 25 es el día en el que, como consecuencia del avance de un frente frío, comenzarán a estabilizarse las condiciones meteorológicas en el centro y norte de Argentina. Con ello, se esperan temperaturas mucho más moderadas para el tramo final del mes.
* Christian Garavaglia, experto de Meteored Argentina.