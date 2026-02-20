Tormentas severas: cuándo se estabilizará el tiempo en Argentina

Ráfagas de hasta 150 km/h y 50-100 mm causaron rescates, árboles caídos y camiones volcados en Córdoba. Siguen alertas de tormentas en Cuyo y NOA.

Las intensas tormentas obligaron al rescate de turistas por la crecida de ríos y arroyos en Córdoba, en la autopista Rosario – Córdoba hubo al menos 10 camiones volcados por el viento, y la situación motivó intervenciones de Defensa Civil en varias ciudades para rescatar vecinos, atender las caídas de árboles y postes por las ráfagas (hubo registros de hasta 150 km/h) y los anegamientos observados por precipitaciones de entre 50 y 100 mm en poco tiempo.

Si bien se observan mejorías relativas y temporarias, es muy probable que hasta comienzos de la próxima semana el centro y norte argentino seguirá influenciado por condiciones húmedas y cálidas, propensas a generar más periodos de inestabilidad y, en consecuencia, probables tormentas fuertes.

lluvias Las intensas tormentas obligaron al rescate de turistas por la crecida. Archivo MDZ. En particular las regiones de Cuyo y el NOA tendrán las mayores probabilidades de registrar lluvias y tormentas fuertes entre el viernes 20 y el domingo, 22 y es aquí en donde habrá que estar atentos a la emisión de alertas oficiales. Es factible que distintos sectores de estas regiones puedan superar los 80 mm, especialmente en provincias como Tucumán, Salta y Jujuy.

El retorno de la estabilidad meteorológica a la Argentina Entre el lunes 23 y el martes 24, la inestabilidad se trasladará del oeste al este del país, con chance de chaparrones y tormentas aisladas en sectores como la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Entre Ríos.

El miércoles 25 es el día en el que, como consecuencia del avance de un frente frío, comenzarán a estabilizarse las condiciones meteorológicas en el centro y norte de Argentina. Con ello, se esperan temperaturas mucho más moderadas para el tramo final del mes.