Aviso por tormentas fuertes y severas: rigen alertas en once provincias argentinas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas alertas amarillo y naranja por tormentas que afectarán desde este viernes 20 a once provincias del norte y oeste del país, en el marco de un escenario de fuerte inestabilidad.

Según el mapa oficial, rigen alertas amarillas para sectores de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Misiones, La Rioja, San Juan y Mendoza. En estas áreas se prevén tormentas aisladas, algunas fuertes, con posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y acumulados de entre 40 y 60 milímetros, que podrían superarse en forma puntual. En zonas altas de la cordillera no se descartan precipitaciones en forma de nieve o granizo.

En tanto, el nivel naranja abarca principalmente sectores de San Luis y el oeste de Córdoba, donde se esperan tormentas fuertes a severas, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h y acumulados estimados entre 60 y 100 milímetros en cortos períodos.

mapa_alertas (10) Tormentas y contraste térmico El fenómeno se da tras un marcado contraste térmico que dejó temperaturas extremas entre la Patagonia y el norte argentino, generando condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas.

De acuerdo al pronóstico, la inestabilidad persistirá al menos hasta el domingo 22, especialmente sobre las regiones de Cuyo y el NOA.