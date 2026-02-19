Mendoza bajo alerta por tormentas "fuertes a severas" y ráfagas de hasta 80 Km/h: en dónde caerá granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este viernes que afecta casi todo el territorio provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por tormentas"fuertes a severas" para este viernes 20 de febrero en distintas zonas de Mendoza a partir de la tarde y hasta la madrugada del sábado.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en todo el territorio provincial exceptuando la zona cordillerana: “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indicaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo”.

alerta tormentas viernes El SMN emitió un alerta por tormentas para este viernes en Mendoza. Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: circulación de viento del sur al norte, leve, desde las 13 hasta la 1 del sábado en toda la provincia.

circulación de viento del sur al norte, leve, desde las 13 hasta la 1 del sábado en toda la provincia. Nubosidad: amanece nublado en Malargüe, zona Este y Gran Mendoza. A las 11, inicio de inestabilidad en zona Este (La Paz y alrededores), que se extiende progresivamente hacia el Valle de Uco y luego al Sur. En la zona Sur, a partir de las 16, se prevén lluvias intensas y posible caída de granizo . Hacia la noche, las precipitaciones y la probabilidad de granizo se extenderán hacia la zona Este y el Gran Mendoza. Durante la madrugada del sábado se mantendrán tormentas en la zona Este y el Valle de Uco.

Alta Montaña: cielo despejado durante toda la jornada. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, el viernes se anticipa nublado y con leve descenso de la temperatura, con tormentas de intensidad "moderada a severa" y ventoso hacia la noche. Además se prevén precipitaciones en cordillera. La mínima esperada es de 19ºC y la máxima de 30ºC.

pronóstico viernes El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza. El sábado seguirá nublado y ventoso, con poco cambio de la temperatura y lluvias aisladas: la máxima llegará a los 29ºC. Mientras que el domingo las condiciones se mantendrán similares, con una temperatura promedio en el llano de 30ºC.