Presenta:

Sociedad

|

Alerta

Mendoza bajo alerta por tormentas "fuertes a severas" y ráfagas de hasta 80 Km/h: en dónde caerá granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este viernes que afecta casi todo el territorio provincial.

MDZ Sociedad

El tiempo comienza a desmejorar este viernes en Mendoza.

El tiempo comienza a desmejorar este viernes en Mendoza.

Shutterstock

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por tormentas"fuertes a severas" para este viernes 20 de febrero en distintas zonas de Mendoza a partir de la tarde y hasta la madrugada del sábado.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en todo el territorio provincial exceptuando la zona cordillerana: “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indicaron.

Te Podría Interesar

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados de manera local. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo”.

alerta tormentas viernes
El SMN emitió un alerta por tormentas para este viernes en Mendoza.

El SMN emitió un alerta por tormentas para este viernes en Mendoza.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza

  • Viento: circulación de viento del sur al norte, leve, desde las 13 hasta la 1 del sábado en toda la provincia.
  • Nubosidad: amanece nublado en Malargüe, zona Este y Gran Mendoza. A las 11, inicio de inestabilidad en zona Este (La Paz y alrededores), que se extiende progresivamente hacia el Valle de Uco y luego al Sur. En la zona Sur, a partir de las 16, se prevén lluvias intensas y posible caída de granizo. Hacia la noche, las precipitaciones y la probabilidad de granizo se extenderán hacia la zona Este y el Gran Mendoza. Durante la madrugada del sábado se mantendrán tormentas en la zona Este y el Valle de Uco.
  • Alta Montaña: cielo despejado durante toda la jornada.

Pronóstico para los próximos días

Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, el viernes se anticipa nublado y con leve descenso de la temperatura, con tormentas de intensidad “moderada a severa” y ventoso hacia la noche. Además se prevén precipitaciones en cordillera. La mínima esperada es de 19ºC y la máxima de 30ºC.

pronóstico viernes
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El sábado seguirá nublado y ventoso, con poco cambio de la temperatura y lluvias aisladas: la máxima llegará a los 29ºC. Mientras que el domingo las condiciones se mantendrán similares, con una temperatura promedio en el llano de 30ºC.

Recomendaciones ante un alerta por tormentas

Las recomendaciones ante una alerta por tormentas

Conocé qué tenés que hacer.

Archivado en

Notas Relacionadas