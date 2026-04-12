Alerta por tormentas y vientos este domingo: qué provincias están afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta por tormentas para este domingo 12 de abril en sectores de Formosa , Chaco , Corrientes y Misiones. Además, mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes para zonas de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El este de Formosa se encuentra bajo alerta naranja por tormentas. Según el parte oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Estas condiciones estarán acompañadas principalmente por precipitaciones persistentes y abundantes. También se prevé actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. En esa zona, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 70 y 100 milímetros, aunque podrían ser superados de forma localizada.

Para el centro de Formosa y algunos sectores de Chaco, Corrientes y Misiones, el SMN indicó que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

De acuerdo con el informe, estos fenómenos estarán acompañados fundamentalmente por precipitaciones persistentes y abundantes. A eso se suman actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h.

En estas provincias, los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos registros en forma localizada.

Alerta por vientos en Santa Cruz y Tierra del Fuego

Además de las tormentas en el norte del país, la zona cordillerana de Santa Cruz y Tierra del Fuego presenta una alerta amarilla por vientos fuertes.

El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h. A su vez, las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h.

El parte también señala que, a partir de la mañana del martes 14, los vientos rotarán al sector oeste.

En qué hora rigen las alertas

El detalle difundido indica distintos momentos del día según la provincia afectada: