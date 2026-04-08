Jueves agradable en Mendoza, que se prepara para las tormentas
Desde Contingencias Climáticas anticiparon un jueves bien otoñal en Mendoza, con una máxima que rondará los 25ºC.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 9 de abril otra jornada agradable en Mendoza, con poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La mínima esperada es de 13ºC, mientras que la máxima de 25ºC.
Así estará el tiempo este jueves en Mendoza
- Viento: viento débil del norte entre las 14 y las 22 en toda la provincia.
- Nubosidad: cielo despejado durante la mañana. A partir del mediodía, seminublado en zona Sur. Desde las 21, despejado en todo el llano provincial.
- Alta Montaña: amanece seminublado en la parte Sur. Desde las 12 se extiende a la zona Centro. A partir de las 19 se despeja completamente.
Pronóstico para los próximos días
El viernes se mantendrán las temperaturas, pero se espera que esté nublado y hay probabilidad de tormentas por la noche, además de precipitaciones en alta montaña. La máxima rondará los 26ºC.
En tanto que el sábado seguirá nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del noreste. Estará inestable durante la mañana, pero mejorará por la tarde.
En tanto que, de momento, no hay alertas del SMN vigentes para el territorio provincial.