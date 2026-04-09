Vuelven las tormentas a Mendoza: a qué hora se esperan y en qué zonas

Este viernes se presentará inestable, tanto en el llano como en la cordillera. Cómo sigue el tiempo en Mendoza.

Los días despejados y sin agua a la vista darán paso a una jornada de inestabilidad en Mendoza, ya que este viernes 10 de abril se anticipan tormentas hacia la noche en el llano y precipitaciones en cordillera. De todas maneras, la temperatura se mantendrá agradable, con una máxima cercana a los 26ºC.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: viento del norte de intensidad débil desde las 11 hasta las 23, en toda la provincia. Posteriormente, se mantiene en la franja Este durante la noche.

viento del norte de intensidad débil desde las 11 hasta las 23, en toda la provincia. Posteriormente, se mantiene en la franja Este durante la noche. Nubosidad: cielo despejado durante la mañana. A partir de las 19, incremento de nubosidad en el Oeste del Gran Mendoza y Oeste del Valle de Uco, con probabilidad de lluvias débiles. Hacia la medianoche, se generaliza la nubosidad hacia la zona Sur, Gran Mendoza y Valle de Uco.

cielo despejado durante la mañana. A partir de las 19, incremento de nubosidad en el Oeste del Gran Mendoza y Oeste del Valle de Uco, con probabilidad de débiles. Hacia la medianoche, se generaliza la nubosidad hacia la zona Sur, Gran Mendoza y Valle de Uco. Alta Montaña: cielo despejado durante la mañana. Desde las 16. A partir de las 17, condiciones más nubladas en zona Norte y Central, con probabilidad de precipitaciones moderadas. Pronóstico para los próximos días El sábado la nubosidad irá disminuyendo y se espera que vuelva a subir la temperatura. Si bien es probable que esté inestable durante la mañana, el tiempo irá mejorando por la tarde. La mínima esperada es de 14ºC y la máxima de 27ºC.

En tanto que para el domingo se anuncian tormentas que afectarán el sur provincial, según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas. En alta montaña también estará inestable.