El tiempo en Mendoza: así estará el lunes 25 de mayo en toda la provincia

Se espera una jornada con poca nubosidad, brisa leve del norte y buenas condiciones también en la alta montaña.

El martes y miércoles continuarían las condiciones estables, aunque con algo más de nubosidad.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 25 de mayo una jornada con poca nubosidad y temperaturas agradables en la provincia de Mendoza. La mínima promedio esperada es de 6ºC, mientras que la máxima es de 18ºC.

Así estará el tiempo este lunes en Mendoza Viento: brisa muy leve del norte durante la tarde, afectando las zonas Norte, Este y Sur provincial.

brisa muy leve del norte durante la tarde, afectando las zonas Norte, Este y Sur provincial. Nubosidad: cielo despejado durante toda la jornada.

cielo despejado durante toda la jornada. Alta montaña: cielo despejado durante toda la jornada. Pronóstico para los próximos días Mientras que la provincia se mantiene sin alertas vigentes, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante los próximos días. El martes se anticipa algo más nublado, aunque la máxima podría ascender levemente.

En tanto que el miércoles se presentará parcialmente nublado –tanto en el llano como en la cordillera- con poco cambio de la temperatura y vientos “de dirección variable”. La mínima esperada es de 7ºC y la máxima de 18ºC.