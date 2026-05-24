El frío seguirá presente en Mendoza este domingo, con heladas desde temprano
La temperatura subirá apenas en Mendoza este domingo, en una jornada con nubosidad variable, viento del sudeste y una máxima de 17°.
Mendoza tendrá este domingo una mañana fría, con heladas parciales y nubosidad variable en distintos puntos de la provincia. Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso, aunque el ambiente seguirá siendo fresco durante buena parte de la jornada.
La máxima será de 17° y la mínima de 5°, con vientos moderados del sudeste durante gran parte del día. En alta montaña, además, se esperan precipitaciones, dentro de un panorama que seguirá mostrando diferencias entre el llano y la cordillera.
En el comienzo de la semana, Mendoza mantendrá una tendencia bastante parecida. El lunes se espera poca nubosidad, poco cambio de la temperatura, heladas parciales y una máxima de 18°, con mínima de 6°. Para el martes, en tanto, el pronóstico anticipa otra jornada estable, con poca nubosidad, ascenso térmico y una máxima de 19°, con mínima de 7°. El panorama general también apunta a varios días frescos y sin grandes sobresaltos en la provincia.