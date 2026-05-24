El frío seguirá presente en Mendoza este domingo, con heladas desde temprano

La temperatura subirá apenas en Mendoza este domingo, en una jornada con nubosidad variable, viento del sudeste y una máxima de 17°.

Mendoza tendrá este domingo una mañana fría, con heladas parciales y nubosidad variable en distintos puntos de la provincia. Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso, aunque el ambiente seguirá siendo fresco durante buena parte de la jornada.

La máxima será de 17° y la mínima de 5°, con vientos moderados del sudeste durante gran parte del día. En alta montaña, además, se esperan precipitaciones, dentro de un panorama que seguirá mostrando diferencias entre el llano y la cordillera.

pronóstico, mendoza La tarde en Mendoza tendrá algo más de temperatura, aunque el ambiente seguirá fresco y con viento del sudeste. MDZ