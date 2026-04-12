Alerta en Mendoza por tormentas este domingo: qué dice el pronóstico
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este domingo vuelven las tormentas a Mendoza.
El cierre del fin de semana en Mendoza tendrá un pulso casi veraniego, con una primera parte del día de poca nubosidad y con temperaturas en ascenso. De todos modos, la inestabilidad no desaparecerá del todo, ya que se esperan precipitaciones en el sur provincial y en el Valle de Uco.
La máxima será de 28° y la mínima de 11°, con vientos leves del sudeste acompañando buena parte de la jornada.
En la cordillera también se prevén precipitaciones, especialmente en sectores del sur provincial, en un escenario similar al que podría darse durante la noche en departamentos del sur de Mendoza y zonas del Valle de Uco.
El tiempo para la tercera semana de abril en Mendoza
El arranque de la semana, en tanto, mostrará algunos cambios. El lunes se espera un descenso de la temperatura, con una máxima de 24° y una mínima de 14°, además de cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sur. Ya para el martes volverá a sentirse un ascenso térmico, con 28° de máxima y 13° de mínima, aunque el pronóstico también anticipa tormentas hacia la noche.