Alerta en Mendoza por tormentas este domingo: qué dice el pronóstico

En la mañana y tarde de Mendoza habrá buen tiempo acompañado de temperaturas casi de verano.

El cierre del fin de semana en Mendoza tendrá un pulso casi veraniego, con una primera parte del día de poca nubosidad y con temperaturas en ascenso. De todos modos, la inestabilidad no desaparecerá del todo, ya que se esperan precipitaciones en el sur provincial y en el Valle de Uco.

La máxima será de 28° y la mínima de 11°, con vientos leves del sudeste acompañando buena parte de la jornada.

En la cordillera también se prevén precipitaciones, especialmente en sectores del sur provincial, en un escenario similar al que podría darse durante la noche en departamentos del sur de Mendoza y zonas del Valle de Uco.