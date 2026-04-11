De Mendoza al mundo: Hugo Páez Padró fue reconocido con el Premio a la Trayectoria de AFS

Con 32 años de compromiso voluntario, Hugo Páez Padró fue reconocido en Buenos Aires por su trayectoria en la educación y su huella en generaciones de jóvenes.

En el Centro Loyola de Buenos Aires se está llevando a cabo la Convención Anual de Líderes (CAL) de AFS Programas Interculturales, una organización internacional con más de 70 años de trayectoria dedicada a promover la educación intercultural y la formación de ciudadanos globales a través de experiencias de intercambio y aprendizaje.

En este marco, se vivió uno de los momentos más significativos del encuentro con la entrega del Premio a la Trayectoria a Hugo Páez Padró, mendocino por elección y referente histórico de la organización, quien lleva 32 años de compromiso ininterrumpido con AFS. El reconocimiento fue entregado por Mariano González, presidente de AFS Argentina y Uruguay. Además de su recorrido en AFS, Hugo Páez Padró ha desarrollado una sólida trayectoria en el ámbito educativo mendocino. Ex rector del Instituto Universitario de Ciencias Empresariales de Mendoza y ha dedicado su carrera a la formación académica, la innovación en las aulas y el desarrollo de proyectos educativos, consolidándose como una figura de referencia en la provincia.

AFS1 (2) Juan Medici; director de AFS Argentina y Uruguay y Hugo Paez Padró en la firma de un convenio entre IUCE y AFS. AFS. “Hugo no solo ha dedicado 32 años a AFS, ha construido comunidad, ha formado personas y ha dejado una huella que trasciende generaciones”, afirmó Mariano González. Hugo fue participante de un programa de intercambio de AFS en 1966 y, como tantos otros, encontró en esa experiencia un punto de partida. A su regreso, eligió quedarse, involucrarse y construir. Desde entonces, su camino ha estado profundamente ligado a la educación, con una pasión genuina que se transmite en cada espacio que habita.

AFS3 Mariano González, presidente de AFS Argentina y Uruguay y Hugo Páez Padró. AFS. Su trayectoria en Mendoza es sinónimo de AFS Lideró durante años la entidad local como presidente, acompañó generaciones de voluntarios y hoy continúa impulsando nuevos liderazgos con la misma energía y convicción. Su impacto trascendió lo local, participando activamente en espacios estratégicos de la organización, desde la formación de líderes hasta la construcción de planes a largo plazo.

En 2019, su compromiso fue reconocido a nivel internacional con el Premio Galatti, el mayor galardón al voluntariado dentro de AFS. Hoy, ese recorrido vuelve a ser celebrado por toda la comunidad de Argentina y Uruguay, que lo reconoce no solo por su trayectoria, sino por su capacidad de inspirar y dejar huella.