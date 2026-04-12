Alerta por tormentas fuertes y viento en distintas regiones del país

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo con tormentas intensas. Conocé en qué provincias hay alerta.

El pronóstico del SMN anticipa tormentas fuertes en el noreste y ráfagas intensas en el sur del país.

Este domingo hay cuatro provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, mientras que otras dos aparecen bajo advertencia por viento fuerte en el extremo sur del país.

La situación más exigente se ubica en el este de Formosa, donde rige una alerta naranja, según el Servicio Meteorológico Nacional. En esa zona se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Los acumulados previstos se ubican entre 80 y 110 mm, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

mapa_alertas (5) Formosa concentra la alerta naranja, mientras que la Patagonia queda bajo advertencia por viento. En un nivel inferior, pero también con condiciones inestables, Misiones, Chaco y Corrientes permanecen bajo alerta amarilla. Allí el fenómeno se presentará con tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas. En estas provincias se estiman acumulados entre 30 y 70 mm, con registros que podrían superarse de manera localizada, sobre todo en el noreste.