Una diputada peronista pasó por Mendoza y arremetió contra Javier Milei: "Usa a las provincias como variable de ajuste"

Natalia de la Sota mantuvo reuniones con representantes de organizaciones vinculadas al sector vitivinícola, entre ellas la Coviar y la Asociación de Viñateros.

La diputada nacional Natalia de la Sota estuvo este sábado en Mendoza, donde se reunió con con actores de distintos sectores productivos. En su paso por la provincia, la dirigente peronista criticó con dureza las políticas del gobierno de Javier Milei.

Cabe destacar que la legisladora nacional que representa a Córdoba fue invitada por la diputada provincial Gabriela Lizana. En su estadía, Natalia de la Sota mantuvo un encuentro con representantes de distintas organizaciones vinculadas al sector vitivinícola, entre ellas la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), la Asociación de Viñateros, cooperativas del sector y cámaras empresariales.

Natalia de la Sota aseguró que el modelo de Javier Milei "deja afuera a 35 millones de argentinos" En una jornada en donde el foco estuvo puesto en la situación que atraviesan las economías regionales, la diputada escuchó planteos vinculados a la caída de la actividad, las dificultades de financiamiento y el impacto del contexto económico en las pymes. En ese marco, sostuvo que el objetivo de su recorrida es “escuchar y asumir compromisos” con quienes sostienen la producción en el interior del país. "Quiero ayudar a que superemos el modelo económico y social de Milei, que usa a las provincias y a las economías regionales como variable de ajuste", arremetió la legisladora durante su diálogo con los medios de comunicación.

En esa línea, la dirigente peronista criticó que "la política del gobierno de Javier Milei deja afuera a 35 millones de argentinos, porque la realidad es que es un modelo de transferencia de recursos para los sectores más concentrados. Ha habido un abandono del gobierno nacional respecto a las provincias, y esto lo sienten las economías regionales, lo sienten las familias que están endeudadas para gastos corrientes", y advirtió que muchas familias recurren al endeudamiento para afrontar gastos básicos.

La legisladora también planteó la necesidad de construir una alternativa política. En ese sentido, habló de avanzar hacia un modelo que priorice la producción, la educación y el desarrollo industrial, con respaldo a las pymes y al empleo. “Hay que pensar en un país distinto, más inclusivo”, sostuvo.