Recambio en Diputados: Natalia De la Sota rompió con Miguel Pichetto y armó su propio bloque

Natalia De La Sota armó su monobloque llamado Defendamos Córdoba, el mismo título que llevó su lista el domingo pasado

Luego de la jornada electoral, el recambio político ya se siente en la Cámara de Diputados. La diputada nacional reelecta, Natalia De la Sota, rompió el bloque de Miguel Pichetto, Encuentro Federal, y armó su propio monobloque.

En una carta que este martes le hizo llegar al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, la diputada informó que desde ese mismo día se aparta de la bancada Encuentro Federal para formar el monobloque "Defendemos Córdoba".

Qué dice la carta de Natalia De la Sota "Tengo el agrado de dirigirme a Usted a los fines de comunicarle mi decisión de conformar el bloque Defendamos Córdoba, integrado por quien suscribe, que comenzará a funcionar a partir del día de la fecha", dice la breve carta que recibió Menem.

Se trata de el mismo nombre que llevaba la lista a diputados nacionales por Córdoba con la que participó el domingo pasado. De la Sota, hija del exgobernador José Manuel De la Sota, quedó tercera en su provincia con el 8,75% de los votos.

Con esto, la diputada insiste con su lejanía con el exgobernador Juan Schiaretti, que salió segundo en las elecciones, por debajo de La Libertad Avanza.