Manuel Adorni reaparece este lunes con Karina Milei, mientras se debate sobre su silencio

En paralelo a las constantes revelaciones periodísticas y judiciales en torno a su nivel patrimonial, Manuel Adorni prevé reaparecer públicamente en los próximos días. Tal como adelantó MDZ , el jefe de gabinete viajará el jueves a Vaca Muerta, junto a Karina Milei , con quien recorrerá las plantas de YPF y otras empresas que explotan el yacimiento.

Sin embargo, hay una actividad prevista para este lunes. El exvocero y la hermana del presidente encabezarán una visita a un laboratorio ubicado en el Instituto Malbrán, junto al ministro de Salud, Mario Lugones . También piensan esta próxima semana otras visitas a ministros y reunión de la mesa política el viernes.

La recorrida por la entidad se debe a que en octubre pasado se puso en funcionamiento allí el primer Laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) de América Latina, la máxima categoría internacional en seguridad biológica. "Ubicado en la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la ANLIS Malbrán, su creación marca un antes y un después en la historia de la salud argentina al poner al país a la vanguardia en la prevención, detección y contención de enfermedades emergentes de alto riesgo y de posibles emergencias sanitarias o amenazas biológicas naturales o deliberadas", consignaron desde la cartera sanitario.

El nuevo laboratorio permite trabajar con virus y patógenos como el Ébola, el Marbugo, hantavirus y fiebres hemorrágicas, desarrollar pruebas diagnósticas rápidas y precisas, investigar nuevos antivirales y tratamientos y diseñar vacunas preventivas. También fortalece la respuesta del sistema sanitario ante enfermedades emergentes al permitir realizar una caracterización rápida de los agentes infecciosos, facilitar el monitoreo de nuevas variantes e investigar reservorios animales para prevenir posibles saltos inter-especies.

Para que el BSL-4 comience a operar, la actual gestión de la ANLIS Malbrán realizó una inversión de $500 millones que permitió finalizar las instalaciones termomecánicas del laboratorio. Esto incluyó la colocación de sistemas de aire con presión negativa, filtros de alta eficiencia (HEPA) y válvulas herméticas que detectan fallos y que aíslan al laboratorio en caso de accidentes o fugas; un sistema de autoclave de frontera que elimina bacterias, virus y esporas para garantizar la seguridad en las investigaciones; la implementación del Building Management System que recopila y procesa los datos de todos los sensores y equipos del laboratorio para lograr un control total y eficiente del edificio. También se adquirieron compresores y tanques de aire respirable redundantes para asegurar el suministro constante a los trajes presurizados que deben utilizar quienes ingresen al laboratorio.

Se debate el rol de Adorni

Manuel Adorni no volvió a hacer sus conferencias de prensa Manuel Adorni no volvió a hacer sus conferencias de prensa Archivo/Presidencia

Mientras se intenta mostrar que el expanelista está "activo" y con el respaldo de los Milei, puertas adentro en Casa Rosada definen si Adorni regresará a hablar frente a los periodistas.

A excepción de su fallida conferencia de prensa, no hubo otra ocasión del exvocero hablando sobre las denuncias en su contra y tampoco haciendo mención a la gente en el último mes. Se refugió en su despacho y solo hizo contados posteos en redes sociales. Afirman que está "muy afectado", pero con intenciones de "dar vuelta la situación".

Su lugar lo ocupó paradójicamente el presidente. “Cambiando el orden de los factores. El rol del presidente más como comunicador”, esbozaba un relevante colaborador de LLA.

"Obvio que volverá a hacer las conferencias, pero estamos viendo cuándo será. Seguramente cuando haya algo relevante para anunciar", decía un alfil del ministro coordinador. Se cree que será antes del 29 de abril, día que irá al Congreso para su informe de gestión. No obstante, no hay precisiones de que se exponga esta semana ante las preguntas.

"Lo único que está claro es que no responderá preguntas sobre sus temas judiciales. No se va a entrometer en la investigación, solo responderá de gestión", aclaran desde su entorno.

Esas mismas fuentes señalaron este viernes a MDZ que el jefe de los ministros aspira a resolver “su situación lo antes posible”. Sus allegados señalan que “reunió toda la documentación sobre las denuncias que tiene en su contra” y que “las presentará apenas se lo pida la Justicia”.

Consultados acerca de cuál es el motivo por el que no lo hace voluntariamente, enfatizan que “como no fue imputado ni indagado, no corresponde hacerlo antes”.

Mientras se pretende encontrar el mejor timming para la vuelta al atril, crece el malestar por la falta de respaldo de los ministros a Adorni. Pasan las semanas y los miembros del gabinete evitan los medios de comunicación para no tener que someterse a las consultas sobre el exportavoz. El último caso de un referente libertario hablando de Adorni no fue necesariamente de apoyo. Desde Córdoba, Patricia Bullrich, rival de Adorni en la contienda porteña, instó a que la justicia investigue: "La Justicia determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no"