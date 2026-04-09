Manuel Adorni no viajará con Milei a Israel pero se mostrará con Karina en Vaca Muerta

El presidente Javier Milei no llevará al jefe de gabinete Manuel Adorni a su viaje por Israel previsto para finales de abril , confirmaron fuentes oficiales a MDZ .

El mandatario optará por una comitiva pequeña y por ahora los únicos funcionarios confirmados son Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. La intención es que el ministro coordinador "se quede al frente de las gestiones desde Buenos Aires que es una tarea indispensable".

Las fuentes consultadas sostienen que las complicaciones judiciales que afronta Adorni "nada tienen que ver" con la decisión de no incluirlo como parte de los miembros del Ejecutivo que viajarán a Medio Oriente.

El jefe de Estado fue invitado a participar de la ceremonia central por la independencia israelí, donde líderes internacionales suelen ser convocados como gesto de respaldo político. En paralelo, desde el gobierno israelí también evalúan extender una invitación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , tanto para el evento como para la entrega del Premio Israel por la paz.

Uno de los puntos que aún no está confirmado es la eventual inauguración de la embajada argentina en Jerusalén. Aunque versiones de la prensa local dan por hecho el anuncio, fuentes oficiales israelíes aclararon que el traslado de la sede diplomática todavía no está definido, en un tema particularmente sensible a nivel internacional.

Milei en su visita a Vaca Muerta Milei en su visita a Vaca Muerta

Sin embargo, el exportavoz tiene prevista una actividad para la próxima semana. El jueves 16 de abril se mostrará con la hermana del presidente en Vaca Muerta, en el marco de una recorrida en uno de los sectores que mayor auge está teniendo en el país en los últimos años. "Así está previsto, esperamos detalles para confirmarlo", aclaran, mientras que subrayan que, al menos hasta hoy, no está estipulado que asista el presidente.

El Gobierno quiere capitalizar la llegada de fuertes inversiones en el sector energético como una demostración de la apertura de mercados que pregona el líder libertario. En ese contexto, Adorni se mostrará en las explotaciones petrolíferas ubicadas en el sur argentino.

Pese a las revelaciones diarias que acorralan al jefe de ministros, su entorno asegura que "está muy bien" y "firme", por lo que desestiman "las operaciones que afirman que se va". "Tiene todo en regla", recalcan, al tiempo que dice que "presentará todo lo que sea necesario cuando la justicia se lo pida".

En cuanto a una nueva conferencia de prensa, los asesores del jefe de gabinete afirman que "todavía no es momento" y que lo hará "cuando haya algo importante que comunicar". No descartan que pueda ocurrir la próxima semana, pero no hay ningún dato que aliente tal posibilidad. Hay una sola certeza: no responderá sobre las denuncias en su contra porque "él responderá solo en la justicia".