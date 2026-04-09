El viaje de regreso de Manuel Adorni y su mujer desde Nueva York costó más de 10 mil dólares y crecen las dudas por sus ingresos

La Justicia recibió información sobre el vuelo de regreso del viaje desde Estados Unidos del jefe de Gabinete y su esposa, luego de participar en la denominada "Argentina Week 2026". La reserva salió a nombre de Jefatura.gob.ar.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, regresaron juntos desde Nueva York el 14 de marzo de 2026 en el vuelo DL 115 de Delta Airlines, con destino al aeropuerto de Ezeiza. Ambos viajaron en primera clase, asientos contiguos, y los tickets sumaron más de 10.000 dólares en total. El dato llegó a la Justicia a través de un informe solicitado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, y reavivó las interrogantes sobre el origen de ese dinero.

El pasaje de Manuel Adorni costó 4.910,35 dólares y fue emitido el 24 de febrero. Figura bajo la reserva "RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR", con marcas de "Misión Oficial" y el sistema de gestión de viajes corporativos Cytric. Viajó en el asiento 1G y no despachó equipaje. El de Angeletti, en cambio, es otro asunto. Su ticket, que fue emitido el 25 de febrero, asiento 1C, con dos valijas despachadas, costó 5.154,55 dólares.

Pollicita busca determinar si el jefe de Gabinete cuenta con el respaldo financiero suficiente para justificar ese desembolso, considerando su salario como funcionario público y los ingresos de su pareja, dueña de una consultora. A ese interrogante se suma la del gasto del vuelo privado a Punta del Este, que costó más de 4.800 dólares, según detallaron en sus testimoniales Agustín Issin, piloto y bróker de vuelos, y su secretaria, Vanesa Tossi.

La causa, que tramita ante el juez Ariel Lijo, investiga entre 15 y 19 vuelos en total. Pollicita ya solicitó a las aerolíneas involucradas todos los detalles disponibles: costos, formas de pago, números de asiento y emisión de tickets, entre otros. También pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni, un paso que busca reconstruir el circuito financiero completo detrás de los viajes.