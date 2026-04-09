Cómo impactaron en Casa Rosada las declaraciones de la escribana de Manuel Adorni

El día después de la primera declaración de la escribana Adriana Nechevenko , que operó en las transacciones de las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , desde el entorno del ministro coordinador se mostraron optimistas y destacaron los tiempos de la Justicia para “esclarecer” la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.

“Es falso lo de las 12 cuotas. Le dieron tiempo a vender. La escribana confirmó que las cosas se hicieron bien y conformes a la ley”, planteó una importante fuente horas más tarde de la presentación de Nechevenko, notaria del funcionario desde hace más de 20 años.

En la misma línea, por los pasillos de Casa Rosada explicaron que la letrada confirmó que el departamento ubicado en la calle Asamblea se compró mediante una hipoteca en el año 2014, que fue cancelada en el año 2019.

Asimismo, remarcaron que la operación se repitió con la hipoteca de la nueva propiedad para la compra de la casa del Country de Exaltación de la Cruz, pero que, además, hizo frente a la adquisición de la propiedad de Miró utilizando el mismo mecanismo, con la posibilidad de cancelar la deuda tras la venta del inmueble de Asamblea.

Por su parte, plantearon que la escribana aclaró que las hipotecas “fueron suscriptas con los mecanismos habituales”, y que fue ella la que contactó a las personas que prestaron el dinero para la compra de la casa del country. “No se conocían previamente”, reafirmó en declaraciones al streaming de Infobae.

Escribana Manuel Adorni tribunales Alfredo Izaguirre/Mdz

El funcionario que en las últimas semanas estuvo en el ojo de la tormenta es ratificado por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a diario y se muestra al frente de la gestión. “Manuel es la cara de este Gobierno y va a seguir siéndolo”, precisa una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

En la última entrevista que brindó el mandatario, volvió a mostrarse elogioso al sostener que es un “maravilloso jefe de Gabinete”, luego de recordar la victoria en mayo que obtuvo La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires.

En Balcarce 50 creen que está “bajando la espuma”, y piden diferenciar la causa judicial, que celebran la celeridad para poder “esclarecer” el tema, de la que denominan como “operaciones mediáticas”. “Lo acusan de enriquecimiento ilícito, pero sería el más idiota de la historia al ponerlo a su nombre. Es una causa sin sentido. Además, no hay irregularidades”, desacreditaron desde el oficialismo.

Esta mañana, Nechevenko se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita para hacer algunas aclaraciones en la causa, luego de su primera testificación que duró más de dos horas.