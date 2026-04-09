Confirmado: Javier Milei viajará a Israel entre las amenazas del régimen iraní y la tensión en Medio Oriente

El presidente participará de los actos por la independencia israelí en un contexto marcado por la reciente tregua entre Estados Unidos e Irán y la persistente tensión en Medio Oriente.

Este jueves, el presidente Javier Milei confirmó que viajará a Israel entre el 19 y el 22 de abril para participar en los actos por el Día de la Independencia del país, en una visita que se da en medio de la persistente tensión en Medio Oriente. La agenda oficial incluye su en la tradicional ceremonia de encendido de antorchas, prevista para el 21, uno de los eventos más simbólicos del calendario israelí.

La presencia del mandatario ocurrirá en un contexto regional marcado por el reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, tras una escalada que encendió alarmas a nivel internacional. Si bien la tregua trajo un alivio momentáneo, persiste un clima de incertidumbre que mantiene en vilo a las principales potencias y a los actores regionales, sobre todo por el conflicto que Israel mantiene en paralelo con el grupo terrorista Hezbolá.

En este escenario, el viaje de Javier Milei , quien declaró organización terrorista a la Guardia Revolucionaria y expulsó del país al encargado de negocios de Irán en Argentina, adquiere una fuerte carga política y diplomática. El jefe de Estado manifestó en reiteradas ocasiones su alineamiento con Israel, al punto de definirse como “el presidente más sionista del mundo”, una postura que refuerza el vínculo bilateral pero también lo posiciona dentro de un tablero geopolítico complejo.

Durante su estadía, Javier Milei fue invitado a participar de la ceremonia central por la independencia israelí, donde líderes internacionales suelen ser convocados como gesto de respaldo político. En paralelo, desde el gobierno israelí también evalúan extender una invitación al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto para el evento como para la entrega del Premio Israel por la paz.

Uno de los puntos que aún no está confirmado es la eventual inauguración de la embajada argentina en Jerusalén. Aunque versiones de la prensa local dan por hecho el anuncio, fuentes oficiales israelíes aclararon que el traslado de la sede diplomática todavía no está definido, en un tema particularmente sensible a nivel internacional.