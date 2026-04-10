El entorno de Manuel Adorni afirma que él "tiene todos los papeles" y "espera que la Justicia se lo pida"

Pese a que continúa refugiado en su despacho y sin actividades oficiales comunicadas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , aspira a resolver “su situación lo antes posible”. Allegados al exvocero señalan que “reunió toda la documentación sobre las denuncias que tiene en su contra” y que “las presentará apenas se lo pida la Justicia”.

Consultados por MDZ acerca de cuál es el motivo por el que no lo hace voluntariamente, enfatizan que “como no fue imputado ni indagado, no corresponde hacerlo antes”.

“Ya tiene todos los papeles, está esperando que se lo pida la Justicia”, subrayan los principales colaboradores del exportavoz, quien solo mantuvo un par de reuniones públicas con funcionarios esta semana.

Estas fuentes relacionadas al expanelista aseguraron que Adorni “quiere que esto se resuelva cuanto antes” por lo que celebran “la celeridad de la causa”. En otras palabras, descuentan que Adorni será llamado a indagatoria y que en ese ámbito podrá demostrar que “tiene todo en regla”.

Ante esta afirmación categórica, el ministro coordinador dice tener la documentación que comprueba sus pagos a su amigo Macelo Grandio para el viaje compartido en avión privado a Punta del Este.

También contaría, entonces, con toda la documentación por la compra del departamento de Caballito (Miró al 500), que compró con un esquema de financiación poco habitual: un anticipo relativamente bajo y el resto pagos sin interés acordados directamente con las vendedoras, dos jubiladas.

A su vez, se desprende que pueda responder sobre su departamento de Parque Chacabuco (Av. Asamblea al 1100), que el funcionario utilizó como respaldo para tomar un crédito, pero no en el sistema bancario tradicional, sino a través de prestamistas, nuevamente de la tercera edad. Esa hipoteca, por unos 100.000 dólares, fue otorgada por personas físicas —entre ellas una comisaria retirada— y con una tasa cercana al 11% anual.

Ariel Lijo investiga a Manuel Adorni Ariel Lijo investiga a Manuel Adorni NA

Con ese dinero, sumado a fondos propios no del todo detallados públicamente, Adorni avanzó en la compra de una casa en Exaltación de la Cruz, dentro del country Indio Cuá. Este movimiento sumó otro elemento de controversia: la propiedad no quedó a su nombre y hay dudas que figure en la declaración reservada de su esposa.

Desde aquella conferencia del 25 de marzo, Adorni no volvió a hablar en público. Y de acuerdo con lo que expresa su entorno, “no volverá a hablar de las denuncias hasta que se expida la justicia”.

Los detalles de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni

La causa la lleva adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita que investigan el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni. La Justicia busca determinar si el crecimiento de su patrimonio —propiedades, movimientos financieros y gastos como el del avión privado— puede justificarse con sus ingresos declarados. A partir de ahí, se desprenden otras líneas que todavía están en análisis.

Entre esas derivaciones aparece el posible ocultamiento de bienes, en caso de que existan activos no declarados o puestos a nombre de terceros. También se analiza una eventual maniobra de lavado de dinero, vinculada a la reconstrucción del circuito financiero (hipotecas con particulares, compras encadenadas, pagos no convencionales), aunque esto por ahora es una hipótesis secundaria.

Por otro lado, el expediente contempla la posibilidad de dádivas o beneficios indebidos, especialmente en relación a gastos como vuelos o financiamientos que podrían haber sido cubiertos por terceros sin justificación clara. Y, en un plano más administrativo, también se revisan posibles incompatibilidades u omisiones en declaraciones juradas, en caso de que no haya informado correctamente su situación patrimonial.