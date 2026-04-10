Patricia Bullrich tomó distancia de Manuel Adorni: "La Justicia determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no"

La jefa del bloque libertario evitó hacer una defensa del jefe de gabinete, envuelto en las denuncias contra su patrimonio, e instó a que la Justicia avance en la investigación.

En el marco de su visita a la Bolsa de Comercio de esa provincia, la exministra de Seguridad no hizo una defensa explicita del exvocero: "Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia”.

“La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir", señaló.

"Nos duele, imagínense, la familia de Adorni. Pero ¿cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: no vamos a declarar nosotros culpable a nadie si no lo declara la Justicia", destacó la legisladora.

Patricia Bullrich habló de la economía y el PAMI Sobre la economía, Bullrich dijo: “Ayer el presidente planteó que la situación es difícil. El panorama internacional cambió, pero estamos muy blindados frente a los eventos externos y eso también hay que reconocerlo. En estos momentos el rumbo no se puede torcer un milímetro, porque sería retroceder 100 años".