La escribana de Manuel Adorni declaró que él le compró el departamento de Caballito a las jubiladas en 12 cuotas sin interés

La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster se presentó en los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita, en la causa que señala al jefe de Gabinete , Manuel Adorni , por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante casi tres horas, respondió preguntas sobre las dos operaciones inmobiliarias donde intervino: una en la compra del departamento de Caballito , en la hipoteca del inmueble de la calle Asamblea , y en la adquisición de la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz , que figura a nombre de Bettina Angeletti, la esposa de Adorni.

El departamento de Caballito fue adquirido por 230.000 dólares, pero casi el 90% del monto total provino de un crédito otorgado por dos jubiladas: Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64. Ambas aportaron 100.000 dólares cada una con una garantía hipotecaria sobre el bien.

Al salir de la extensa testimonial, la escribana, en una suerte de conferencia de prensa improvisada, señaló a los presentes: " No hubo préstamo" . Además, erigió un clarísimo mensaje: "Todo fue normal, todo está explicado, y si alguien tiene que dar más respuestas, ese es Adorni".

Nechevenko dio precisiones sobre su intervención en dos operaciones. La primera: la compra del departamento en Miró al 500, en Caballito, certificada el 18 de noviembre de 2025 por 230.000 dólares. Adorni pagó un adelanto y financió los 200.000 restantes con una hipoteca que le otorgaron las propias vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, dos jubiladas. La escribana defendió esa modalidad: aclaró que " no hubo préstamo de dinero en efectivo, sino una hipoteca normal ", y que hipotecar una propiedad por el 90% de su valor es una práctica habitual .

Doce cuotas sin interés y la defensa de la escribana de Manuel Adorni

El esquema de financiamiento directo que mencionó la escribana fue entre privados. Según explicó, el funcionario no abonó el total al momento de la compra, sino que acordó pagar gran parte del valor en 12 cuotas sin interés que vencen este año, una modalidad poco habitual en este tipo de transacciones, documentada como una hipoteca privada, sin intervención de entidades bancarias.

Nechevenko detalló que su intervención consistió en certificar la operación y dejar constancia de las condiciones pactadas entre las partes. Por otra parte, dejó en claro que desconoce el origen de los fondos utilizados por Adorni para concretar la adquisición del departamento.

Encuentros en Casa Rosada y el futuro de la causa

Por último, la escribana confirmó que mantuvo varias reuniones previas con Adorni en el período en que se concretaron las firmas, lo que forma parte del análisis que lleva adelante la fiscalía para reconstruir el circuito financiero. Nechevenko estuvo en casa de Gobierno, pero por un tema de confidencialidad con su cliente, no brindó precisiones.

El testimonio es considerado clave dentro de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, ya que busca esclarecer el origen de los fondos y las condiciones en las que se realizó la compra. En paralelo, la Justicia también citó a declarar a las vendedoras, con el objetivo de profundizar sobre el préstamo otorgado y su vínculo con el funcionario.