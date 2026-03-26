El bróker aéreo afirmó que el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este lo pagó Marcelo Grandio

Agustin Issin Hansen aseguró ante la Justicia que los traslados fueron abonados por un empresario cercano al funcionario y explicó diferencias en los costos facturados.

El piloto Agustín Issin Hansen brindó testimonio ante el juez federal Ariel Lijo y señaló que los vuelos privados que utilizó Manuel Adorni para viajar a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval fueron pagados por Marcelo Grandio, a quien identificó como amigo del jefe de Gabinete y dueño de la productora IMHOUSE S.A.

La declaración de Hansen se extendió por casi 4 horas. Según precisó, el tramo de ida tuvo un costo de 4.800 dólares, mientras que el regreso se abonó en 3000 dólares. La diferencia en los valores fue uno de los puntos centrales de su testimonio, en el que buscó explicar por qué el vuelo de vuelta se facturó por debajo del precio habitual.

“El servicio de regreso tuvo un descuento”, señaló, al detallar que este tipo de rebajas se aplican cuando la aeronave no viaja vacía o cuando se optimizan los asientos disponibles. En ese sentido, explicó que el vuelo de ida no retornó sin pasajeros, ya que se sumaron dos personas, lo que luego permitió ajustar el precio del tramo siguiente. “Ese esquema de cotización es habitual en la actividad”, sostuvo.

Hansen declaró bajo juramento de decir la verdad en el despacho del juez federal Ariel Lijo, en el marco de una causa que también cuenta con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita. Al salir, el piloto afirmó que aportó toda la información requerida por la Justicia y buscó despejar cualquier otro vínculo: “Mi única relación con Eduardo Constantini en Consultatio es laboral, solo soy el piloto”, aclaró.

Además, describió su rol como bróker aéreo, una tarea que consiste en conectar a operadores de vuelos privados con clientes. “De acuerdo a la necesidad del cliente, se busca la mejor opción disponible”, explicó, al intentar contextualizar la operatoria detrás de la contratación de este tipo de servicios.