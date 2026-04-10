Alerta amarilla por tormentas para este sábado: qué provincias se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas para este sábado en distintas regiones de Argentina, con fenómenos que podrían presentarse con variada intensidad y afectar principalmente al centro y norte del país.

La advertencia indica que el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual, especialmente en sectores del noreste argentino.

Según el mapa de alertas, las provincias alcanzadas por el nivel amarillo incluyen sectores de Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. También se observan zonas comprometidas en el centro del país, donde podrían desarrollarse tormentas aisladas hacia el final de la jornada.

En el resto del territorio, las condiciones se mantendrán mayormente estables , aunque con nubosidad variable.

El comportamiento del tiempo estará condicionado por el avance de un frente frío típico de otoño, que generará cambios progresivos en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana.

mapa_alertas (11)

El sábado presentará un escenario mayormente estable en gran parte del país, debido a la influencia de un anticiclón sobre el Atlántico que limita el avance del sistema frontal. Sin embargo, Córdoba podría registrar algunas precipitaciones aisladas, en línea con la alerta vigente, aunque con acumulados no demasiado significativos en comparación con otras regiones.

En contraste, la Patagonia será la zona más afectada durante esa jornada, con lluvias persistentes e intensas, especialmente en áreas cordilleranas de Neuquén hacia el sur.

El domingo será el día de mayor inestabilidad. El avance del frente frío hacia el centro-este del país provocará lluvias y tormentas más generalizadas, concentrándose principalmente en el Litoral y el noreste argentino. Las provincias más afectadas serán Entre Ríos, Corrientes y Misiones, donde se esperan acumulados moderados, con registros que podrían alcanzar entre 20 y 40 milímetros, e incluso superarlos en forma puntual.

En estas regiones no se descarta fuerte actividad eléctrica y fenómenos asociados a la inestabilidad, producto del contraste entre aire cálido y húmedo y el ingreso de aire frío.