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Ocho provincias arrancan la semana en alerta por fuertes fenómenos meteorológicos

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes hay 8 provincias en alerta por tormentas, nevadas y fuertes vientos.

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El SMN mantiene alerta por tormentas en el norte y centro del país durante este lunes.

El SMN mantiene alerta por tormentas en el norte y centro del país durante este lunes.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Este lunes hay varias provincias bajo alerta meteorológica por distintos fenómenos. Mientras el norte y parte del centro del país quedarán bajo tormentas, el sur sumará nevadas en zonas cordilleranas y viento fuerte en áreas costeras.

La alerta amarilla por tormentas alcanza a Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. En estas provincias se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones persistentes y abundantes, además de actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 80 mm, con la posibilidad de superarse en forma localizada.

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Hay dos provincias de la Patagonia en alerta meteorol&oacute;gica.

Hay dos provincias de la Patagonia en alerta meteorológica.

En paralelo, el foco se traslada a la Patagonia, donde rige una alerta por nevadas en la cordillera de Santa Cruz. Allí se prevén nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 20 cm, que podrían superarse de manera puntual. En sectores de menor altura no se descarta la presencia de precipitación líquida, lo que podría generar condiciones variables durante la jornada.

A esto se suma una alerta por viento en la costa de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. En estas regiones se esperan vientos del sector norte con velocidades de entre 40 y 65 km/h, acompañados por ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Según el SMN, a partir de la mañana del martes 14 los vientos rotarán al sector oeste.

Las recomendaciones ante una alerta por tormentas

Las recomendaciones ante una alerta por tormentas

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